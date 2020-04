Xiaomi Redmi Note 8 ile Teknolojinin Tadını Çıkarın

Her dönem biraz daha gelişen teknoloji ile avantajlı ürünler arasına giren ve yeni nesil teknolojinin bir ürün haline gelen cep telefonları, kullanıcıların hemen her ihtiyacını karşılıyor. Xiomi Redmi Note 8 de bu ürünlerin başında yer alıyor. Güçlü ve etkin performansı, yüksek çözünürlüklü kameraları, şık ve ergonomik tasarımı, sağlam ve uzun ömürlü pil gibi çeşitli özellikler ile donanan telefon modeli, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Hızlı şarj desteğiyle de her an ihtiyaca uygun performans sergileyebilen ürün, gün içerisinde tüm işlemleri hızlı ve pratik bir şekilde tamamlıyor. Xiaomi Redmi cep telefonu sayesinde en net fotoğraflar ve en gerçekçi video kayıtları elde etmek mümkün oluyor. Bunların yanı sıra kesintisiz iletişim gerçekleştirilen ürünün geniş açılı kapasitif ekranı ve bu ekranın çizilmelere karşı gösterdiği eşsiz teknoloji dikkat çekiyor. Aynı zamanda ideal bir ekran gövde oranı bulunan cep telefonu birden fazla dâhili hafıza kapasitesi desteğiyle seçeneklerini çeşitlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olan telefonu satın alabiliyor. Geniş hafıza kapasitesi ve ek kapasite desteği sunması, yüksek çözünürlük desteğinde bulunduğu ön ve arka kamerası, geniş açılı ekranı ve güçlü pil yapısı ile her açıdan profesyonel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Akıllı telefon, görüntülemesindeki canlı ve gerçekçi aktarım sayesinde alanındaki en iyi izleme deneyimini yaşatıyor. Kullanıcılar bu gibi faktörlerden dolayı da bu ürüne ilgiyi yoğunlaştırıyor.



Fonksiyonel Özellikleriyle Xiaomi Redmi Note 8’i Keşfe Çıkın



4 GB’lık RAM kapasitesi olan telefon modeli buna ek olarak geniş kapasiteli dâhili hafıza seçenekleriyle kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Artırılabilir hafıza imkânı ile de her türlü an ve veri kolay bir şekilde depolanabiliyor. Tüm işlemleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilmek için sunulan geniş açılı ekran, 1080 x 2340 Full HD piksel çözünürlük standardına sahip oluyor. Daha fazla çözünürlük için aktif bir şekilde çalışan IPS LCD ekran, görüş açısı ne olursa olsun, yansıma yapmadan görüntüleri optimize ediyor ve aktarıyor. Ekranın çizilmelere karşı dayanıklılığı artıran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisinin yanı sıra Xiaomi Redmi Note 8 telefon modelinin çerçevesiz ekran tasarımı görüntülerdeki sınırı ortadan kaldırıyor. Ayrıca 16 milyon renk sayısı ile gerçeğe en yakın renklerle video ve fotoğraf gösterimi yapılıyor. Eğimli ekranı ve damla çentik tasarımı ile çoklu dokunmaları algılayan özelliğine sahip olan cep telefonu, web sayfalarındaki, fotoğraflardaki ve hatta videolardaki belirli noktaları parmaklar aracılığı ile yakınlaştırmada veya küçültmede yardımcı oluyor. Ergonomik ve şık tasarım özellikleriyle bir adım öne çıkan telefon modeli, sofistike ve metalik görünümlü cam kombinasyonu ile piyasadaki yerini alıyor. Üretiminde kullanılan tüm kaliteli malzemeler sayesinde etkin bir performans ortaya çıkaran Xiaomi cep telefonu, 48 MP çözünürlük sağlayan kamerası ile her ayrıntı net ve canlı bir şekilde yakalıyor.



Xiaomi Redmi Note 8 ile Kullanımların Konfor Düzeyini Artırın



Xiaomi Redmi Note 8 cep telefonu modelinin LED flaş özelliği bulunan kamerası; Time-Lapse video kaydı, yavaş çekimli video kaydı, dijital görüntü sabitleme ve 2160 piksel düzeyinde 4K çözünürlüklü video kaydı yapma olanağı tanıyor. İkinci arka kamerasıyla da geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilebiliyor. 2 MP üçüncü kamera ile makro çekim, 2 MP dördüncü kamerayla da bokeh etkisi olan fotoğraf çekimleri yapabilme imkânı sunuluyor. 1080 piksel çözünürlüğü olan 13 MP ön kamera ile portre modu, panorama selfie, yüz algılama modu ve zamanlayıcı özellikleri, profesyonel düzeyde fotoğraf çekme fırsatı sunuyor. Bunların yanı sıra Xiaomi Redmi Note 8 ana kamerası, 48 MP çözünürlüğüne ek olarak; gerçek zamanlı HDR, makro çekim, coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, portre modu, yapay zekâ, Al sahne algılama ve zamanlayıcı gibi pek çok çekim modunu içeriğinde barındırıyor. Gün içinde iletişimde veya gerçekleştirilen herhangi bir eylemde kesinti yaşanma ihtimalini ortadan kaldıran cep telefonu, dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Suya, toza ve bu gibi maddelere karşı koruma gerçekleştiren ürün, darbe ve düşmelere karşı da dirençli bir forma sahip. Yenilikçi her bir detayı ile beklentilerin üzerinde bir performans, Xiaomi’nin bu telefon modeliyle gerçekleştiriliyor.



Xiaomi Redmi Note 8 ile Daima Bağlantıda Kalın



Üründe kullanılan mobil işletim sistemi, 9.0 Pie versiyon Adroid işletim sistemi ile çalışıyor. Cep telefonu modelinin içerisinde yer alan MI UI arayüzü, özel menüler ve kısa yollar ile telefonu kolay bir şekilde kullanma fırsatı sunuyor. Son derece basit bir kullanımı olan cihaz, LED bildirim ışığı özelliği ile herhangi bir mesaj ya da bildirim geldiğinde dikkati çekmeyi başarıyor. Aynı zaman telefonun arkasında yer alan parmak izi sensörü sayesinde kullanıcılar telefonlarını tamamen kişiselleştirebiliyor. Buna ek olarak jiroskop, pusula, ekran ışığını kapatarak tasarruf sağlayan yakınlık sensörü, otomatik olarak ayarlanan ortam ışığı sensörü ve cihazı sallayarak yönetim sağlama imkânı tanıyan ivmeölçer sensörü, telefonun işlevselliğini artırıyor ve konforlu bir kullanım desteğinde bulunuyor. Xiaomi Redmi Note 8 bağlantı özellikleriyle kullanıcıların birbirinden farklı aktivitede bulunma olanağını artıyor. Wi-Fi Direckt, Wi-Fi Display ve Hotspot özellikle kanalların yanı sıra; Bluetooth, kızıl ötesi, BDS özellikli navigasyon ve GLONASS, cihazın kablosuz olarak gerçekleştirdiği bağlantı seçenekleri olarak yer alıyor. 2.0 USB bağlantı girişi sayesinde de cihazı bilgisayarlar ile bağlantılı bir hale getirebiliyor ve çeşitli veri alışverişi gerçekleştirilebiliyor. İki adet SIM girişi ve MicroSD kart girişi de diğer bağlantı olanakları olarak yer alıyor. Ekrana çift dokunarak açma, görüntülü konuşmalarda gürültü engelleyici mikrofonlar, değiştirilebilir ve farklı temalar ile hemen her seçenek ile kişiselleştirilen bir telefon oluyor.



Şık ve Ergonomik Tasarımlı Xiaomi Redmi Note 8 Telefon Modeli



Fonksiyonel özellikleri ve işlevsel detayları ile teknolojiyi yakından takip edenlerin ilgisini çeken telefon modeli, şık ve ergonomik tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Kulaklık ve hoparlör gibi aksesuarlar ile bağlanabilen ve kullanılabilen Xiaomi Redmi cep telefonu modeli, gün içerisinde gerek mesaj gerek konuşma olsun, tamamen kesintisiz bir iletişim kurma olanağı tanıyor. 2. nesil iletişim standardı olan 2G ile hızlı internet bağlantıları ve takılma gibi sorunların yaşanmadığı görüntülü konuşmalar yapılabiliyor. Bunun yanı sıra 3. nesil iletişim standardı olan 3G ve son nesil iletişim standardı 4.5 G ile üst düzey iletişim performansına tanıklık ediliyor. 4000 mAh kapasitesi olan ve Lithium Polymer teknolojisine sahip batarya, tam dolum baz alındığında 23 saat konuşma, 149 saat müzik çalma, 13 saat video oynatma ve 251 saate kadar varan bekleme süresi gerçekleştirebiliyor. Hızlı şarj özelliği ile kısa sürede dolum yapan cep telefonu 64 GB, 128 GB ve 256 GB gibi üç farklı dâhili hafıza kapasitesiyle ihtiyaca yönelik performans sergiliyor. Dilerseniz beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı seçenekten tarzınıza en uygun olanı satın alabilir ve bahsedilen bu deneyimleri yaşayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.