Yapay Zeka Özeti:
- Xiaomi, yeni uygun fiyatlı televizyonu Redmi TV A55 2027 modelini tanıttı. 4K çözünürlüklü QLED ekran ve 165 Hz yenileme hızı sunan cihaz, gücünü beş çekirdekli işlemciden alıyor. HyperOS 4 işletim sistemiyle uygulamaları çok daha hızlı açan televizyon; Wi-Fi 6 desteği ve 240 dolarlık uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Çin'de satışa çıkan modelin diğer ülkelere gelişi henüz kesinleşmedi.
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Redmi TV A55 2027 özellikleri
Redmi TV A55 2027, 4K çözünürlüklü bir QLED panel kullanıyor. Televizyonun en dikkat çekici özelliklerinden biri 165 Hz yenileme hızı. Bununla birlikte cihaz, MEMC hareket telafisi teknolojisiyle 4K 60 Hz içerikleri daha akıcı hale getirebiliyor. Doğrudan aydınlatmalı arka ışık sistemi ve ince siyah çerçeveler de tasarımın öne çıkan detayları arasında.
Televizyonun donanım tarafında beş çekirdekli A55 işlemciye, 1,5 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına yer veriliyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Bağlantı noktaları tarafında iki adet HDMI 2.0 ve iki adet USB-A 2.0 girişi mevcut. Bunlara AV, Ethernet ve S/PDIF bağlantıları eşlik ediyor.
Ses tarafında ise her biri 10W gücünde iki hoparlör bulunuyor. Hoparlörlerin tepe çıkış gücü 12W seviyesine ulaşabiliyor. Xiaomi ayrıca düşük frekanslı sesleri desteklemek için çift bas kanalı kullanıyor.
HyperOS 4 ile daha hızlı uygulama açılışı
Redmi TV A55 2027'nin yazılım tarafında HyperOS 4 işletim sistemi bulunuyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre yeni sürüm, önceki yazılım versiyonuna kıyasla video oynatma hızını yüzde 31,50, uygulama açılış hızını ise yüzde 40,04 oranında artırıyor. Televizyonda Xiao AI sesli asistanı da yer alıyor. Kullanıcılar uzaktan sesli komut verebiliyor, çeşitli sorular sorabiliyor ve spor etkinlikleri hakkında bilgi alabiliyor.
Ekran yansıtma, uzaktan oynatma kontrolleri ve çocuk modu da sunulan diğer özellikler arasında. Xiaomi, Redmi TV A55 2027 modelini şimdilik yalnızca Çin pazarı için duyurdu. Televizyonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli