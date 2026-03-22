Xiaomi, 2026 Redmi TV serisini tanıttı: Devasa ekranlı bir model de var!

Xiaomi, Çin'de 2026 model Redmi akıllı TV serisini tanıttı. Duyurunun en önemli noktası, yenilenmiş Redmi A Pro serisi modellerinin yanı sıra yeni Redmi TV MAX 100 inç modeli oldu.

Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition tanıtıldı 6 gün önce eklendi

Redmi Smart TV MAX 100 inç özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni ürün gamında sinematik deneyim için tasarlanmış devasa ekranlı REDMI TV MAX 100-inch modeli öne çıkıyor. 144Hz yenileme hızına sahip 4K çözünürlüklü paneliyle hem eğlence hem de oyun için uygun. Ekranın 400 ila 600 nit arasında parlaklık seviyesi sunduğu ve serideki daha küçük modellere kıyasla daha iyi görünürlük sağladığı belirtiliyor.

Televizyon, 30W'lık hoparlör sistemiyle donatılmış olup HDMI 2.1 desteği sunuyor. Beş çekirdekli A55 işlemcili TV, 4GB RAM ile 64GB depolama alanına sahip. Güç tüketimi 450W olarak belirtiliyor. Xiaomi, biraz daha düşük parlaklığa ve 3GB RAM ile 20W hoparlör çıkışına sahip 85 inçli bir model de piyasaya sürdü.

TV, ayrıca Xiaomi’nin yeni cihazlar arası bağlantı altyapısı olan Xiaomi HyperConnect’i kullanıyor. Bu, TV’lerin akıllı eviniz için merkezi bir hub görevi görmesini sağlıyor. Kullanıcılar Xiaomi Pad veya Xiaomi Band verilerini sorunsuz bir şekilde yansıtabiliyor veya akıllı telefonlarının kamerasını kablosuz web kamerası olarak kullanarak doğrudan büyük ekranda görüntülü görüşmeler yapabiliyor.

Redmi A Pro serisi TV özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi A Pro serisi, 43 inç - 75 inç aralığında çeşitli boyutlarda sunuluyor. Bu serideki çoğu model, 144Hz yenileme hızıyla 4K çözünürlüğü desteklerken, temel sürüm 60Hz ile sınırlı.

Xiaomi, tüm seride yüksek yenileme hızına sahip panellere, geliştirilmiş sistem belleğine ve genel olarak daha iyi verimliliğe odaklanıyor. A Pro modelleri, %94'e kadar DCI-P3 renk gamı ​​sunuyor ve boyuta bağlı olarak HDMI 2.1 desteği içeren konfigürasyonlar içeriyor.

TV'ler, 3GB'a kadar RAM ve 64GB depolama alanıyla eşleştirilmiş dört çekirdekli veya beş çekirdekli A55 işlemcilerle çalışıyor. A Pro serisinde hoparlör çıkış gücü 16W ​​ile 20W arasında değişirken, MAX modeli daha sürükleyici ses deneyimi sunuyor.

Bu ürün gamıyla Xiaomi, hem giriş seviyesi hem de ultra büyük ekran kategorilerinde varlığını genişletiyor. Nispeten rekabetçi fiyat noktasında 100 inçlik modelin eklenmesi, ev eğlence sistemlerinde daha büyük ekranlara olan artan talebi yansıtıyor.

2026 Redmi TV serisi modelleri

REDMI TV MAX 100 inç (L100RC-AP) : 4K 144Hz, 400-600 nit, 4GB+64GB, 30W Ses

: 4K 144Hz, 400-600 nit, 4GB+64GB, 30W Ses REDMI TV MAX 85 inç (L85RC-AP) : 4K 144Hz, 300-400 nit, 3GB+64GB, 20W Ses

: 4K 144Hz, 300-400 nit, 3GB+64GB, 20W Ses REDMI A Pro 75 inç (L75RC-AP) : 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Beş Çekirdekli A55

: 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Beş Çekirdekli A55 REDMI A Pro 65 inç (L65RC-AP) : 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Beş Çekirdekli A55

: 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Beş Çekirdekli A55 REDMI A Pro 55 inç (L55RC-AP) : 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Beş Çekirdekli A55

: 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Beş Çekirdekli A55 REDMI A Pro 50 inç (L50RC-AP) : 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Dört Çekirdekli A55

: 4K 144Hz, 3GB+64GB, 20W Ses, Dört Çekirdekli A55 REDMI A Pro 43 inç (L43RC-AP): 4K 60Hz, %78 DCI-P3, Dört Çekirdekli A55

2026 Redmi TV serisi fiyatları

REDMI TV MAX 100”: 1.225 dolar

REDMI TV MAX 85”: 682 dolar

REDMI A Pro 75”: 501 dolar

REDMI A Pro 65”: 404 dolar

REDMI A Pro 55”: 320 dolar

REDMI A Pro 50”: 264 dolar

REDMI A Pro 43”: 250 dolar

Xiaomi Redmi TV Max 100 inç & Redmi A Pro serisi tanıtıldı

