    Xiaomi'den uygun fiyatlı 85 inç 4K TV: Redmi TV X 2026

    Yeni Redmi TV X 2026, uygun fiyatlı 4K TV modelleri için çıtayı yükseltiyor; 85 inç Mini LED ekran ve üst seviye özellikleri bütçe dostu fiyata sunuyor.         

    Xiaomi Redmi TV X 2026 Mini LED 4K TV Tam Boyutta Gör
    Redmi TV X 2026, Mini LED teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefleyen Xiaomi'nin en yeni 4K TV'si. Geçen yılki Redmi TV X 2025'in doğrudan halefi olan bu model, fiyatına göre etkileyici özellikler sunuyor.

    Redmi TV X 2026 özellikleri ile neler sunuyor?

    Redmi TV X 2026 4K TV özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi TV X 2026'nın en önemli özelliği; Redmi TV serisinde bir ilk olan Mini LED ekran. 85 inç panel, 640 yerel karartma bölgesi ve 1200 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. TV'de ayrıca, ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayan ışık sensörü bulunuyor. Hareket yumuşatma, yapay zeka görüntü yükseltme ve gürültü azaltma gibi belirli özellikleri kapatarak içeriğin daha gerçekçi bir şekilde yeniden üretilmesini sağlayan özel film modu bulunuyor.

    Redmi TV X 2026, oyuncular için etkileyici özelliklere de sahip. 4K 144 Hz doğal yenileme hızı ve özel mod kullanılarak 288 Hz'e kadar çıkabilen çözünürlük sunuyor. Ancak bu modda çözünürlük en fazla 2560 x 1440 piksel oluyor. Ayrıca VRR (değişken yenileme hızı) desteği, farklı oyun türleri için ön ayarlara sahip Oyun Modu, 4 ms gecikme süresi sağlayan AMD FreeSync Premium sertifikası ve Dolby Vision Oyun desteği bulunuyor.

    Xiaomi, Redmi TV X 2026 modelinde de aynı işlemciyi kullanmaya devam ediyor: MediaTek MT9655. Televizyon, 4 GB RAM 64 GB dahili depolama alanına sahip. TV, Xiaomi'nin en yeni HyperOS 3 arayüzüyle geliyor.

    Redmi TV X 2026 4K TV fiyatı ne kadar?

    Redmi TV X 2026, Çin’de 4800 yuan (674 dolar) fiyat etiketiyle satışta.

