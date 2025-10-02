Xiaomi'den uygun fiyatlı 85 inç 4K TV: Redmi TV X 2026

Redmi TV X 2026 özellikleri ile neler sunuyor?
Redmi TV X 2026, oyuncular için etkileyici özelliklere de sahip. 4K 144 Hz doğal yenileme hızı ve özel mod kullanılarak 288 Hz'e kadar çıkabilen çözünürlük sunuyor. Ancak bu modda çözünürlük en fazla 2560 x 1440 piksel oluyor. Ayrıca VRR (değişken yenileme hızı) desteği, farklı oyun türleri için ön ayarlara sahip Oyun Modu, 4 ms gecikme süresi sağlayan AMD FreeSync Premium sertifikası ve Dolby Vision Oyun desteği bulunuyor.
Xiaomi, Redmi TV X 2026 modelinde de aynı işlemciyi kullanmaya devam ediyor: MediaTek MT9655. Televizyon, 4 GB RAM 64 GB dahili depolama alanına sahip. TV, Xiaomi'nin en yeni HyperOS 3 arayüzüyle geliyor.
Redmi TV X 2026 4K TV fiyatı ne kadar?
Redmi TV X 2026, Çin'de 4800 yuan (674 dolar) fiyat etiketiyle satışta.