Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 tanıtıldı: 360Hz oyun modu, 1300 nit parlaklık

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition modeli için ön satışları başlattı. Bu yeni model, seriye standart Mini LED panelleri getiren Redmi TV X 2026'nın devamı niteliğinde. Mini LED TV, 2705 yuan (403 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla 12 Ekim'de satışa sunulacak.

Televizyon Tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Redmi Mini-LED TV 2027 Competition Edition özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni model, adından da anlaşılacağı üzere ayrı kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynaklarına sahip RGB-Mini LED arka aydınlatma sistemini kullanıyor. Xiaomi, bu tasarımın toplam güç tüketimini %30 oranında azalttığını belirtiyor. Panel, BT.2020 renk gamının %100'ünü kapsıyor, yaklaşık ΔE≈2 renk doğruluğu sunuyor ve 1300 nit'e kadar parlaklığına ulaşıyor.

Xiaomi, televizyonun nano-soft light ekranını da güncelledi. Ekran, parlama ve yansımaları azaltmak için AG (yansıma önleyici) nano-dokulu bir yapı kullanırken, markanın göz koruma özelliği “Qingshan Eye Protection” uzun süreli izlemede göz yorgunluğunu azaltmak üzere tasarlanmış. Ekran, native 180Hz yenileme hızı sunuyor ancak Competition Mode etkinleştirildiğinde bu hız 360Hz'e çıkıyor.

Bağlantı tarafında televizyonda, ikisi HDMI 2.1 olmak üzere toplam üç HDMI portu bulunuyor. HDMI 2 portu, eARC desteği de sunuyor. Diğer bağlantı seçenekleri arasında, biri USB 3.0 destekli iki USB portunun yanı sıra Ethernet, AV, ATV/DTMB ve optik S/PDIF girişleri yer alıyor. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında ise, çift bant Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Televizyonda toplamda 2×15W çıkış gücüne sahip dört hoparlör mevcut.

Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition, Mali-G52 GPU ile desteklenen beş çekirdekli Cortex-A55 işlemciye sahip. TV, 3GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip. Yazılım tarafında ise, yeni nesil Xiao Ai asistanı desteği sunan ve televizyonun Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemiyle bağlantı kurmasını sağlayan Xiaomi HyperOS 4 yer alıyor.

Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 CE modelinin başlangıç fiyatı, 2705 yuan (403 dolar). Xiaomi, televizyonu dört farklı boyutta sunuyor ve daha büyük modellerde daha fazla yerel karartma (local dimming) bölgesi bulunuyor. Boyuta göre fiyatlandırma şu şekilde:

55 inç: 2705 yuan (403 dolar)

65 inç: 3411 yuan (508 dolar)

75 inç: 4117 yuan (614 dolar)

85 inç: 5293 yuan (789 dolar)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Xiaomi Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: