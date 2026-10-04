Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 tanıtıldı: 360Hz oyun modu, 1300 nit parlaklık

Redmi Mini-LED TV 2027 Competition Edition özellikleri ile neler sunuyor?
Xiaomi, televizyonun nano-soft light ekranını da güncelledi. Ekran, parlama ve yansımaları azaltmak için AG (yansıma önleyici) nano-dokulu bir yapı kullanırken, markanın göz koruma özelliği “Qingshan Eye Protection” uzun süreli izlemede göz yorgunluğunu azaltmak üzere tasarlanmış. Ekran, native 180Hz yenileme hızı sunuyor ancak Competition Mode etkinleştirildiğinde bu hız 360Hz'e çıkıyor.
Bağlantı tarafında televizyonda, ikisi HDMI 2.1 olmak üzere toplam üç HDMI portu bulunuyor. HDMI 2 portu, eARC desteği de sunuyor. Diğer bağlantı seçenekleri arasında, biri USB 3.0 destekli iki USB portunun yanı sıra Ethernet, AV, ATV/DTMB ve optik S/PDIF girişleri yer alıyor. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında ise, çift bant Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Televizyonda toplamda 2×15W çıkış gücüne sahip dört hoparlör mevcut.
Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition, Mali-G52 GPU ile desteklenen beş çekirdekli Cortex-A55 işlemciye sahip. TV, 3GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip. Yazılım tarafında ise, yeni nesil Xiao Ai asistanı desteği sunan ve televizyonun Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemiyle bağlantı kurmasını sağlayan Xiaomi HyperOS 4 yer alıyor.
Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition fiyatı ne kadar?
- 55 inç: 2705 yuan (403 dolar)
- 65 inç: 3411 yuan (508 dolar)
- 75 inç: 4117 yuan (614 dolar)
- 85 inç: 5293 yuan (789 dolar)