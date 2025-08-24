Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Robot Vacuum S40C yüksek emiş gücü ile geliyor

    Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge 520ml toz haznesi, 260ml su haznesi, 2400mAh batarya, 5000Pa emiş gücü, gelişmiş lazer navigasyon gibi özelliklerle geliyor. 

    Xiaomi Robot Vacuum S40C Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Çin’de tanıtılan Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge Avrupa’da da satışa sunuluyor. Robot süpürge uygun bir fiyat etiketi ile en verimli ve akıllı temizlik süreci vadediyor.  

    Xiaomi Robot Vacuum S40C özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge alıştığımız üzere süpürge ve mop özelliğini bir arada barındırıyor. 520ml toz haznesi ve 260ml su haznesi mevcut. 5000Pa emiş gücü sayesinde derin temizlik sağlıyor. 

    4 farklı mod barındıran süpürge LDS lazer navigasyon ile 360 derecelik tarama yapabiliyor ve hızlı bir şekilde odaları haritalıyor. Çoklu sensörler engel algılamada başarılı olurken 20 milimetreye kadar da eşik çıkabiliyor. 

    Mop kısmı ise 3 farklı su püskürtme ile zemine göre en verimli temizliği seçebiliyor. Püskürtme esnasında çevreye sızma olmazken halı gibi alanlar için ön ayar da yapılabiliyor. 2400mAh bataryanın ne kadar süre sunduğu açıklanmamış. Xiaomi Home uygulaması ile kullanılan Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge 160 Euro fiyat etiketine sahip. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hacamatta az kan gelmesi nedenleri hat meşgul hatası nasıl düzeltilir opel astra 1.6 cdti ctrl v açılımı byd dolphin menzil

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum