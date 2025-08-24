Xiaomi Robot Vacuum S40C yüksek emiş gücü ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Çin’de tanıtılan Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge Avrupa’da da satışa sunuluyor. Robot süpürge uygun bir fiyat etiketi ile en verimli ve akıllı temizlik süreci vadediyor.

Xiaomi Robot Vacuum S40C özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge alıştığımız üzere süpürge ve mop özelliğini bir arada barındırıyor. 520ml toz haznesi ve 260ml su haznesi mevcut. 5000Pa emiş gücü sayesinde derin temizlik sağlıyor.

4 farklı mod barındıran süpürge LDS lazer navigasyon ile 360 derecelik tarama yapabiliyor ve hızlı bir şekilde odaları haritalıyor. Çoklu sensörler engel algılamada başarılı olurken 20 milimetreye kadar da eşik çıkabiliyor.

Mop kısmı ise 3 farklı su püskürtme ile zemine göre en verimli temizliği seçebiliyor. Püskürtme esnasında çevreye sızma olmazken halı gibi alanlar için ön ayar da yapılabiliyor. 2400mAh bataryanın ne kadar süre sunduğu açıklanmamış. Xiaomi Home uygulaması ile kullanılan Xiaomi Robot Vacuum S40C robot süpürge 160 Euro fiyat etiketine sahip.



