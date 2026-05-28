Xiaomi, Samsung'un Gizlilik Ekranı özelliğini telefonlarına getiriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S26 Ultra ile beraber Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliğini tanıtmıştı. Ekranın yan açılardan bakıldığında görünmesini engelleyen özellik bir hayli ilgi uyandırmıştı. Görünüşe göre, başka rakipler de benzer bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Yogesh Brar’a göre Xiaomi, Samsung’dakine benzer bir Privacy Display özelliği geliştiriyor. İddiaya göre bu özellik, yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak HyperOS 4 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak.

Yazılım tabanlı mı donanım tabanlı mı olacağı belli değil

Bu özelliğin HyperOS 4 kapsamında gelecek olması, Xiaomi’nin donanımsal değil yazılım tabanlı bir çözüm üzerinde çalıştığını düşündürüyor. Ancak şirketin gerekli ekran donanımına sahip yeni telefonlar hazırlıyor olması ve HyperOS 4’ün yalnızca bu sistemi aktif hale getirmesi de ihtimaller arasında. Nitekim Samsung’un Privacy Display özelliği de ilk olarak yazılım tarafında ortaya çıkmış, daha sonra gerçek donanımda görülmüştü. Yine de mevcut bilgiler, Xiaomi’nin daha çok yazılım destekli bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ediyor.

Galaxy S26 Ultra’da kullanılan özel Samsung ekranları, “Flex Magic Pixel” adı verilen bir teknolojiye sahip. Bu sistemde, dar ve geniş açılı pikseller yer alıyor. Gizlilik Ekranı özelliği etkinleştirildiğinde geniş açılı pikseller kapatılarak, sadece karşıdan bakan kullanıcıların görebileceği dar açılı pikseller açık kalıyor ve böylece görüş açısı sınırlandırılıyor. Teknoloji piksel bazlı çalıştığı için tüm ekranın yanında, ekranın sadece belirli bölümleri de (örneğin bildirimler) gizlenebiliyor. Bunun yanında, bankacılık gibi sadece belirli uygulamalarda çalışması da sağlanabiliyor.

Yazılım tabanlı çözümlerde ise böyle fiziksel bir kontrol mümkün olmuyor. Bu nedenle Xiaomi, geçmişte BlackBerry telefonlarında gördüğümüz “Privacy Shade” benzeri bir yöntem kullanabilir. O sistemde ekranın büyük kısmı karartılıyor ve yalnızca küçük ve hareket ettirilebilir bir alan görünür kalıyor.

