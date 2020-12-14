Xiaomi Serviste Güvenin Adresi

Firtma, Xiaomi telefonların gerek yedek parça gerekse uzmanlık gerektiren servis hizmetleri konusunda, sıkıntı yaşayan kullanıcılar için sektörün en kaliteli hizmetini veriyor. Xiaomi teknik servis olarak hizmet veren firma, tecrübeli ekibi ve orijinal stokları ile Xiaomi ekran değişiminden, ana kart değişimine kadar her konuda çözüm sunuyor. Firma özellikle Xiaomi ekran değişiminde, tamamen orijinal parça kullanarak, 60 dakika gibi çok kısa bire sürede işlemi sorunsuz gerçekleştiriyor.

Bilgisayar Telefonu Görmüyor

Cep telefonu kullanıcıları, telefonları ile yaptıkları fotoğraf ve video çekimlerini, genellikle bilgisayarlarına aktararak depolamaktadır. Bazen de bilgisayardan da cep telefonlarına veri aktarımı yapan kullanıcılar, bu işlemleri usb kablosu ile bağlanarak gerçekleştiriyorlar. Xiaomi telefon kullanıcıları ise, usb kablosu ile bilgisayara irtibat yapmalarına rağmen, bilgisayar telefonu görmüyor xiaomi sorununu sıklıkla yaşıyorlar.

Firma bu sorunun giderilmesi için şu hizmetleri sunmaktadır;

Usb kablosunun kontrol edilmesi: Xiaomi telefonların, usb kablosu ile bilgisayar bağlanmasına rağmen, bilgisayar tarafından görülmemesinin en önemli nedenlerinin başında, usb kablosu sorunu gelmektedir. Bu nedenle firma, usb kablosunun gerekli kontrollerini yaptıktan sonra, kabloda arız tespit ederse, orijinal kablo ile değiştirerek sorunu çözmektedir.

Usb girişinin kontrol edilmesi: bilgisayarların usb girişlerinde oluşan sorunlar da, bilgisayarın Xiaomi telefonları görmemesine neden olabilmektedir. Bu nedenle firma, bilgisayarların usb girişlerini kontrol ediyor ve gerekiyorsa detaylı temizliğini yaparak, sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Usb sürücüsünün kaldırılması: usb sürücüsünün yüklü veya güncel olmaması da, bilgisayarın Xiaomi telefonları görmemesi nedenlerindendir. Firma öncelikle usb sürücüsünün yüklü olup olmadığını kontrol ediyor. Usb sürücüsü yüklü fakat çalışmıyorsa, sürücü sistemden kaldırılarak en güncel olanı tekrar sisteme yükleniyor. Sorun usb sürücüsünden kaynaklanıyorsa, bu yöntemler sayesinde sorun tamamen çözülüyor.

Usb hata ayıklamasının yapılması: firmanın, bilgisayarın telefonu görmeme sorunu için uyguladığı yöntemlerden birisi de, usb hata ayıklamasının yapılmasıdır. Firma bu işlemi, kullanıcının Xiaomi telefonun ayarlar bölümünden gerçekleştiriyor. Usb hata ayıklaması yapıldıktan sonra, genellikle bilgisayarın telefonu görmeme sorunu çözülmektedir.

Ekran kilidinin kaldırılması: bilgisayarlar bazen de, mevcut ekran kilitlerinden dolayı cep telefonunu görememe hatası vermektedir. Firma, bilgisayarın ekran kilidini kaldırarak (sorun bundan kaynaklanıyorsa) sistemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Firma söz konusu kontrolleri ve gerekli ayarlamaları yaparak, Xiaomi telefonlarının sorunsuz olarak bilgisayarlar tarafından görülmesini ve çift taraflı veri aktarımının gerçekleşmesini sağlıyor.

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LG G3 Anakart Fiyatı

Firma, LG G3 telefonlarının ana kart değişim ve tamir hizmeti de veriyor. Tamir edilemeyecek durumda olan LG G3 ana kart fiyatı, telefonun alındığı zamandaki ücrete yakın olmaktadır. Bunun sebebi ise, ana kartın değişmesi ile telefon tamamen yenilenmekte ve yeni bir telefon durumuna geçmektedir.

LG G3 telefonlarının 16 Gb ve 32 Gb ana kart arızaları genellikle şu sorunları oluşturmaktadır;

Cep telefonun normalden çok daha fazla ısınma sorunu

Telefonun açılmaması ya da şarj olmaması

Ekranın bomboş görünmesi

Bilgisayarların cihazı tanımaması sorunu

Firma, bu sorunlardan dolayı kendisine teslim edilen LG G3 i telefonlarının, en kısa sürede kontrolünü yaparak sorunun ana karttan olup olmadığını belirliyor. Firma daha sonra, bu arızaların ustaları tarafından giderilip giderilemeyeceğine karar veriyor. Firma kendisinin giderebileceği arızaları en kısa sürede ve çok uygun fiyatlarla gerçekleştiriyor. Firma yapılacak işi tespit etmeden, müşterilerine ücret bilgisi vermeyerek, daha sonra ücret farkı ile karşılaşmasına engel oluyor. Firma ayrıca, hizmet ücretlerini telefonun işlemleri bitip teslim ederken talep ediyor.

İphone Etkin Değil

iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone 6 cihazlarında, yaygın olarak iphone etkin değil sorunu ile karşılaşılmaktadır.

Firma çok kısa sürede uyguladığı şu yöntemlerle bu soruna da kesin çözüm sağlıyor;

Kurtarma modu kullanımı ile cihazın sıfırlanması

iTunes kullanılarak geri yükleme yapılması

”iPhone’umu bul “seçeneği kullanılarak iPhone’un silinmesi

Yeni Apple kimliğinin kullanılması

Genellikle hatalı şifrelerin arka arkaya girilmesinden kaynaklanan bu sorun, firmanın teknik ekibi sayesinde çok kısa sürede düzeltilmektedir.

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