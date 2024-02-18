Xiaomi, şimdiye kadarki en gelişmiş fabrikasını tanıttı: Yılda 10 milyon amiral gemisi üretilecek

- Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi telefon üretilecek
- Xiaomi 14 Ultra'nın teknolojileri burada test ediliyor
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Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi telefon üretilecek
Peki, bu fabrikayı akıllı kılan şey ne? Fabrika, bileşen testi ve paketleme ekipmanı için %96.8 kendini geliştirme, %100 fabrika yazılımı oranına sahip. Bu şirket içi geliştirme derecesi, gerçek zamanlı verilere dayanarak kendi kendini analiz etme ve karar verme yeteneğine sahip, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve dijitalleştirilmiş üretim süreci anlamına geliyor. Bu fabrika temelde kendi kendine öğrenip gelişebiliyor; böylece tutarlı kalite ve verimlilik sağlanıyor.
Xiaomi 14 Ultra'nın teknolojileri burada test ediliyor
Xiaomi’nin yeni fabrikası merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın arkasındaki teknolojilerin deneme alanı olarak da hizmet veriyor. Yaklaşan bu amiral gemisi modelinin gelişmiş kamera teknolojisine, büyük bir AMOLED ekrana ve güçlü donanıma sahip olması bekleniyor. Fabrikanın bu teknolojileri doğrulamadaki rolü, sadece üretimde değil aynı zamanda ürün geliştirmede de öneminin altını çiziyor. Burası akıllı telefon teknolojisinin geleceğinin şekillendiği ve her yeniliğin bir sonraki atılım için yapı taşı görevi gördüğü bir yer.
Bu, Xiaomi'nin akıllı üretime ilk atılımı değil. Şirketin Pekin Yizhuang'da bulunan ilk akıllı fabrikası 2019'un sonlarında faaliyete geçti. Ancak Changping fabrikası, on kat daha büyük bir alana yayılması ve akıllı telefonlar için ikinci nesil akıllı üretim hattını kapsamasıyla önceki fabrikayı gölgede bırakıyor. Bu hat, devre kartı montajı ve testinden son montaj, paketleme ve nakliyeye kadar her şeyi kapsıyor ve tahmini üretim değeri yıllık 60 milyar yuan.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.