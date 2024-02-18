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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, şimdiye kadarki en gelişmiş fabrikasını tanıttı: Yılda 10 milyon amiral gemisi üretilecek

    Xiaomi, 10 milyon amiral gemisi akıllı telefon üretim kapasitesine sahip fabrikasını tanıttı. Pekin Changping'deki yeni fabrika, şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş üretim merkezi.
    xiaomi akıllı fabrika 10 milyon amiral gemisi telefon üretilecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, Pekin Changping’deki akıllı fabrikanın resmî açılışını duyurdu. Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi akıllı telefon üretim hedefiyle Xiaomi’nin ilk büyük ölçekli, kendine ait üretime tesisi olmasıyla önemli.

    Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi telefon üretilecek

    Peki, bu fabrikayı akıllı kılan şey ne? Fabrika, bileşen testi ve paketleme ekipmanı için %96.8 kendini geliştirme, %100 fabrika yazılımı oranına sahip. Bu şirket içi geliştirme derecesi, gerçek zamanlı verilere dayanarak kendi kendini analiz etme ve karar verme yeteneğine sahip, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve dijitalleştirilmiş üretim süreci anlamına geliyor. Bu fabrika temelde kendi kendine öğrenip gelişebiliyor; böylece tutarlı kalite ve verimlilik sağlanıyor.

    Xiaomi 14 Ultra'nın teknolojileri burada test ediliyor

    Xiaomi’nin yeni fabrikası merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın arkasındaki teknolojilerin deneme alanı olarak da hizmet veriyor. Yaklaşan bu amiral gemisi modelinin gelişmiş kamera teknolojisine, büyük bir AMOLED ekrana ve güçlü donanıma sahip olması bekleniyor. Fabrikanın bu teknolojileri doğrulamadaki rolü, sadece üretimde değil aynı zamanda ürün geliştirmede de öneminin altını çiziyor. Burası akıllı telefon teknolojisinin geleceğinin şekillendiği ve her yeniliğin bir sonraki atılım için yapı taşı görevi gördüğü bir yer.

    Bu, Xiaomi'nin akıllı üretime ilk atılımı değil. Şirketin Pekin Yizhuang'da bulunan ilk akıllı fabrikası 2019'un sonlarında faaliyete geçti. Ancak Changping fabrikası, on kat daha büyük bir alana yayılması ve akıllı telefonlar için ikinci nesil akıllı üretim hattını kapsamasıyla önceki fabrikayı gölgede bırakıyor. Bu hat, devre kartı montajı ve testinden son montaj, paketleme ve nakliyeye kadar her şeyi kapsıyor ve tahmini üretim değeri yıllık 60 milyar yuan.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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