Xiaomi, şimdiye kadarki en gelişmiş fabrikasını tanıttı: Yılda 10 milyon amiral gemisi üretilecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, Pekin Changping’deki akıllı fabrikanın resmî açılışını duyurdu. Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi akıllı telefon üretim hedefiyle Xiaomi’nin ilk büyük ölçekli, kendine ait üretime tesisi olmasıyla önemli.

Yılda 10 milyondan fazla amiral gemisi telefon üretilecek

Peki, bu fabrikayı akıllı kılan şey ne? Fabrika, bileşen testi ve paketleme ekipmanı için %96.8 kendini geliştirme, %100 fabrika yazılımı oranına sahip. Bu şirket içi geliştirme derecesi, gerçek zamanlı verilere dayanarak kendi kendini analiz etme ve karar verme yeteneğine sahip, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve dijitalleştirilmiş üretim süreci anlamına geliyor. Bu fabrika temelde kendi kendine öğrenip gelişebiliyor; böylece tutarlı kalite ve verimlilik sağlanıyor.

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Xiaomi 14 Ultra'nın teknolojileri burada test ediliyor

Xiaomi’nin yeni fabrikası merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın arkasındaki teknolojilerin deneme alanı olarak da hizmet veriyor. Yaklaşan bu amiral gemisi modelinin gelişmiş kamera teknolojisine, büyük bir AMOLED ekrana ve güçlü donanıma sahip olması bekleniyor. Fabrikanın bu teknolojileri doğrulamadaki rolü, sadece üretimde değil aynı zamanda ürün geliştirmede de öneminin altını çiziyor. Burası akıllı telefon teknolojisinin geleceğinin şekillendiği ve her yeniliğin bir sonraki atılım için yapı taşı görevi gördüğü bir yer.

Bu, Xiaomi'nin akıllı üretime ilk atılımı değil. Şirketin Pekin Yizhuang'da bulunan ilk akıllı fabrikası 2019'un sonlarında faaliyete geçti. Ancak Changping fabrikası, on kat daha büyük bir alana yayılması ve akıllı telefonlar için ikinci nesil akıllı üretim hattını kapsamasıyla önceki fabrikayı gölgede bırakıyor. Bu hat, devre kartı montajı ve testinden son montaj, paketleme ve nakliyeye kadar her şeyi kapsıyor ve tahmini üretim değeri yıllık 60 milyar yuan.

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