Xiaomi katlanabilir sırt çantasını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ağırlıklı olarak elektronik ürün pazarında faaliyet gösteren Xiaomi zaman zaman şemsiye ve çanta gibi günlük hayata yönelik ürünler de tasarlıyor. Mijia Lightweight Mini Backpack çantanıza sığacak bir sırt çantası.

Mijia Lightweight Mini Backpack özellikleri ve fiyatı

Klasik bir sırt çantası olan Mijia Lightweight Mini Backpack, hafifliğe önem verenler için tasarlanmış. Sadece 140 gram ağırlığında olan sırt çantası, katlanarak üst kısmında bulunan cebe sığabiliyor. Böylece el çantanıza bile sığabiliyor.

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Çantada üst cep, ana bölüm ve yan bölümler olmak üzere 4 farklı alan bulunuyor. Kumaş ağırlıklı olduğu için sırt desteği ya da sert dayanıklı plaka gibi ayrıntılar mevcut değil. Toplamda 4Kg yük alabiliyor. S şeklinde kayışları olan çantanın üst kısmında bir de taşıma sapı yer alıyor. Mijia Lightweight Mini Backpack modeli 10$ fiyat etiketine sahip.

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