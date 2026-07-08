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    Xiaomi Sky Nomad serisi tanıtıldı: 1.500 km menzil sunabilir

    Xiaomi, uzun süredir gündemde olan yeni otomobil serisi Sky Nomad'ı resmen duyurdu. EREV altyapısını kullanacak serinin ilk modeli N90 SUV olacak ve 1.500 km'yi aşan toplam menzil sunması bekleniyor.

    Xiaomi Sky Nomad serisi tanıtıldı: 1.500 km menzil sunabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni otomobil markasını resmen duyurdu. Şirket, uzun süredir söylentilere konu olan yeni araç ailesinin Sky Nomad adını taşıyacağını açıkladı. Çin'de Xiaomi Pengcheng ismiyle kullanılacak seri, markanın ilk kez uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) segmentine giriş yapmasını sağlayacak.

    İlk modelin Xiaomi N90 olması bekleniyor

    Şirket, duyuruyu yeni açılan resmi WeChat hesabı üzerinden yaparken, Sky Nomad markasının tanıtımı için Çin'in farklı şehirlerinde reklam çalışmalarına da başladı. İlk etapta teknik özellikler paylaşılmasa da daha önce ortaya çıkan bilgiler, serinin ilk modelinin N90 adlı tam boy SUV olacağını gösteriyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi N90, 1,5 litrelik turbo benzinli menzil uzatıcı motora sahip olacak. Bu motor doğrudan tekerleklere güç aktarmak yerine bataryayı şarj ederek elektrik motorlarını besleyecek. Bunu Qashqai e-POWER'a benzetebiliriz. Araçta 70 kWh'ın üzerinde batarya bulunacağı, yalnızca elektrikle 400-500 kilometre menzil sunacağı ve toplam menzilin ise 1.500 kilometreyi aşacağı belirtiliyor.

    Boyut tarafında da iddialı olması beklenen N90'ın yaklaşık 5,3 metre uzunluğa ve 3,1 metre aks mesafesine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca hem beş hem de yedi koltuklu versiyonlarla satışa çıkması muhtemek. Tasarım tarafında ise blok formdaki farlar, geniş trapez hava girişi, yüksek motor kaputu, tavana yerleştirilen LiDAR sensörü ve elektrikli yan basamaklar öne çıkan detaylar arasında.

    Bilmeyenler için Xiaomi, Mayıs 2026'da yalnızca Çin pazarında 32.759 araç teslimatı gerçekleştirmişti. Hâlihazırda SU7, SU7 Ultra ve YU7 modellerini satışa sunan şirket, Sky Nomad serisiyle birlikte aile odaklı büyük SUV segmentinde Li Auto L9 ve AITO M9 gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

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