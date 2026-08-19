Xiaomi'nin rekor menzilli EREV SUV modelinin lüks iç mekanı ortaya çıktı

"Akıllı ve değişken geniş alanlı SUV" olarak konumlandırılan 5 kişilik model, 4960 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1765 mm yüksekliğe ve 2950 mm’lik aks mesafesine sahip. İkinci sıra koltukların geriye kaydırılmasıyla 1410 mm'ye varan devasa bir diz mesafesi elde edilirken, bagaj hacmi koltuklar katlandığında 2.425 litreye kadar çıkabiliyor.
Dünyanın en uzun elektrikli menziline sahip EREV modeli
Benzinli jeneratör motorun devreye girmesiyle birlikte aracın toplam menzili 1.461 km'ye ulaşıyor. Aracın batarya boşaldığındaki yakıt tüketimi 100 km'de 6.1 litre. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 416 beygir güç üreten SUV, 190 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
Güvenlik tarafında ise 9 hava yastığı, 2200 MPa gücünde 14 farklı yüksek mukavemetli çelik nokta ve üç kademeli yedekleme sistemine sahip kapı kolları bulunuyor.