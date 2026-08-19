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    Xiaomi'nin rekor menzilli EREV SUV modelinin lüks iç mekanı ortaya çıktı

    Xiaomi, menzil artırıcılı yeni SUV modeli Skynomad N70 Max'in iç mekânını sergiledi. 1.461 km toplam menzil ve dünyadaki en uzun saf elektrikli menzili sunan model, 38.200 dolardan ön satışta.

    Xiaomi Skynomad N70 MAX'in lüks iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Saf elektrikli SU7 ve YU7 modelleriyle otomotiv sektöründe fırtınalar estiren teknoloji devi Xiaomi, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından geçtiğimiz ay ön satış fiyatı yaklaşık 38.200 dolar olarak açıklanan menzil uzatıcılı (EREV) büyük SUV modeli Xiaomi Skynomad N70 Max’in kabin tasarımı resmi olarak gösterildi.

    "Akıllı ve değişken geniş alanlı SUV" olarak konumlandırılan 5 kişilik model, 4960 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1765 mm yüksekliğe ve 2950 mm’lik aks mesafesine sahip. İkinci sıra koltukların geriye kaydırılmasıyla 1410 mm'ye varan devasa bir diz mesafesi elde edilirken, bagaj hacmi koltuklar katlandığında 2.425 litreye kadar çıkabiliyor.

    Dünyanın en uzun elektrikli menziline sahip EREV modeli

    Xiaomi Skynomad N70 MAX'in lüks iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Skynomad N70 Max, kaputunun altında sunduğu teknik verilerle sınıfındaki tüm dengeleri değiştirmeye aday. 76 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip olan araç, menzil uzatıcılı SUV segmentinde bir rekor kırarak saf elektrik modunda tam 505 km CLTC menzili sunuyor.

    Benzinli jeneratör motorun devreye girmesiyle birlikte aracın toplam menzili 1.461 km'ye ulaşıyor. Aracın batarya boşaldığındaki yakıt tüketimi 100 km'de 6.1 litre. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 416 beygir güç üreten SUV, 190 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

    Xiaomi Skynomad N70 MAX'in lüks iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji geçmişini otomotive aktaran Xiaomi, N70 Max’te 4nm mimarili SoC ve 700 TOPS işlem gücüne sahip otonom sürüş çipi kullanıyor. Ön LiDAR, 4D milimetrik dalga radarı ve Xiaomi HAD otonom sürüş sistemi standart donanım olarak sunuluyor.

    Güvenlik tarafında ise 9 hava yastığı, 2200 MPa gücünde 14 farklı yüksek mukavemetli çelik nokta ve üç kademeli yedekleme sistemine sahip kapı kolları bulunuyor.

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