Xiaomi Skynomad N90 Max satışa çıktı: Pop-up çadır tavanlı dev SUV

Modelin standart versiyonu Çin'de yaklaşık 39.700 dolar fiyat etiketiyle çıkış yaparken, kamp tutkunları için özel olarak tasarlanan elektrikli açılır pop-up tavanlı Explorer Edition versiyonu ise yaklaşık 44.100 dolar fiyatla alıcı bekliyor.
5.285 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.825 mm yükseklik ve 3.080 mm aks mesafesiyle dikkat çeken araç, tasarımında oldukça iddialı detaylar barındırıyor: Ön tarafta 624 metre menzilli LED farlar ve 180 derece geniş açılı kısa huzmeli aydınlatmalar bulunuyor.
Sürtünme katsayısı 0.255 Cd olan dev SUV, kaputa entegre edilmiş özel hava girişi sayesinde 750 mm derinlikteki sudan geçebiliyor ve acil durumlarda suda batmadan yüzebilme yeteneği sunuyor. Araçta önde 255/45 R21, arkada ise 265/45 R21 ebatlarında farklı genişlikte 21 inçlik jant ve lastik kombinasyonu standart geliyor.
11 farklı yerleşim düzeni ve hareketli buzdolabı
Koltuklar ve depolama tarafındaki pratiklik öne ise çıkıyor. Kabinde tam 11 farklı mekânsal oturma düzeni oluşturulabiliyor ve bagaj hacmi 1.831 litreye kadar genişletilebiliyor. Birinci ve ikinci sıra koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj işlevi sunuluyor.
Orta adada, raylar üzerinde öne ve arkaya kayabilen, bünyesinde 9 litrelik kompresörlü buzdolabı ve çeşitli aksesuar bağlantı noktaları barındıran modüler bir ünite yer alıyor.
1.705 km toplam menzil
76 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi sayesinde araç, CLTC verilerine göre 464 km tam elektrikli menzil, benzinli jeneratörün devreye girmesiyle ise toplamda 1.705 km birleşik menzil vadediyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarjla 285 km menzil kazanan modelin, bataryası boşaldığındaki yakıt tüketimi ise 6.3 lt/100 km olarak açıklandı.
Thor çipi ve üst düzey güvenlik
Sistem; tavana monte LiDAR, arka katı hal LiDAR, 4D milimetrik dalga radarı, 11 adet HD kamera ve 12 adet ultrasonik radar ile destekleniyor. Çift salıncaklı ön ve çok noktadan bağlantılı arka bağımsız süspansiyona sahip şasi, 5 kademeli ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemiyle destekleniyor.
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