Xiaomi Skynomad N90 Max satışa çıktı: Pop-up çadır tavanlı dev SUV

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarında SU7 ile büyük bir ivme yakalayan Xiaomi, otomobil pazarındaki iddiasını dev bir SUV modeliyle sürdürüyor. Marka, menzil uzatıcılı (EREV) elektrikli altyapıya sahip, 7 kişilik dev SUV modeli Xiaomi Skynomad N90 Max’ı resmi olarak satışa sundu.

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Modelin standart versiyonu Çin'de yaklaşık 39.700 dolar fiyat etiketiyle çıkış yaparken, kamp tutkunları için özel olarak tasarlanan elektrikli açılır pop-up tavanlı Explorer Edition versiyonu ise yaklaşık 44.100 dolar fiyatla alıcı bekliyor.

5.285 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.825 mm yükseklik ve 3.080 mm aks mesafesiyle dikkat çeken araç, tasarımında oldukça iddialı detaylar barındırıyor: Ön tarafta 624 metre menzilli LED farlar ve 180 derece geniş açılı kısa huzmeli aydınlatmalar bulunuyor.

Sürtünme katsayısı 0.255 Cd olan dev SUV, kaputa entegre edilmiş özel hava girişi sayesinde 750 mm derinlikteki sudan geçebiliyor ve acil durumlarda suda batmadan yüzebilme yeteneği sunuyor. Araçta önde 255/45 R21, arkada ise 265/45 R21 ebatlarında farklı genişlikte 21 inçlik jant ve lastik kombinasyonu standart geliyor.

11 farklı yerleşim düzeni ve hareketli buzdolabı

2+2+3 oturma düzenine sahip iç mekanda Seramik Bej, Gece Siyahı ve Moka Kahve olmak üzere üç farklı renk teması sunuluyor. Kabinin merkezinde HyperOS işletim sistemi ve Qualcomm 8650 çipinden gücünü alan 16.1 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Koltuklar ve depolama tarafındaki pratiklik öne ise çıkıyor. Kabinde tam 11 farklı mekânsal oturma düzeni oluşturulabiliyor ve bagaj hacmi 1.831 litreye kadar genişletilebiliyor. Birinci ve ikinci sıra koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj işlevi sunuluyor.

Orta adada, raylar üzerinde öne ve arkaya kayabilen, bünyesinde 9 litrelik kompresörlü buzdolabı ve çeşitli aksesuar bağlantı noktaları barındıran modüler bir ünite yer alıyor.

1.705 km toplam menzil

Tam Boyutta Gör Skynomad N90 Max, gücünü 1.5 litrelik turbo benzinli jeneratör motoru ile çift elektrik motorunun birleşiminden alıyor. Ön aksta 210 kW (282 hp), arka aksta ise 100 kW (134 hp) güç üreten motorlar görev yapıyor.

76 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi sayesinde araç, CLTC verilerine göre 464 km tam elektrikli menzil, benzinli jeneratörün devreye girmesiyle ise toplamda 1.705 km birleşik menzil vadediyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarjla 285 km menzil kazanan modelin, bataryası boşaldığındaki yakıt tüketimi ise 6.3 lt/100 km olarak açıklandı.

Thor çipi ve üst düzey güvenlik

12 adet hava yastığı ile donatılan aracın otonom sürüş ve zeka tarafında ise tam 700 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Thor çipi ve Xiaomi HAD XLA yapay zeka modeli görev yapıyor.

Sistem; tavana monte LiDAR, arka katı hal LiDAR, 4D milimetrik dalga radarı, 11 adet HD kamera ve 12 adet ultrasonik radar ile destekleniyor. Çift salıncaklı ön ve çok noktadan bağlantılı arka bağımsız süspansiyona sahip şasi, 5 kademeli ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemiyle destekleniyor.

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Xiaomi Skynomad N90 Max satışa çıktı: İşte özellikleri

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