Xiaomi Smart Band 10 Pro daha derin Apple entegrasyonuyla geliyor

Tam Boyutta Gör Yavaş yavaş tanıtımları dönmeye başlayan Xiaomi Smart Band 10 Pro akıllı fitness bilekliğine dair detaylar da birer birer gündeme düşüyor. Donanım ve tasarım özelliklerinin yanı sıra Apple kullanıcılarını sevindirecek detaylar da mevcut.

Xiaomi Smart Band 10 Pro neler sunuyor?

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi Smart Band 10 Pro, hem Apple cihazları hem de Xiaomi telefonlarıyla uyumlu olacak. Bu sayede kullanıcılar iPhone kullanırken bileklik üzerinden çağrılar, mesajlar ve WeChat bildirimlerini gerçek zamanlı olarak senkronize edebilecek. Ayrıca iPhone kestirmeleri üzerinden Rahatsız Etme modu ve açık hava bisiklet takibi gibi hızlı işlemler yapılabilecek.

Bileklik temel bildirimlerin de ötesine geçiyor. Örneğin uzaktan iPhone kamerasını kontrol etme, müzik oynatmayı yönetme ve telefonun yerini bulmaya yardımcı olma gibi özellikler yer alacak. Aktivite takibi, uyku düzeni ve kalp atış hızı gibi sağlık verileri otomatik olarak Apple Health uygulamasına aktarılabilecek.

Xiaomi ekosistemi tarafında ise Smart Band 10 Pro, Xiaomi Auto ile entegre çalışarak sürüş hatırlatmaları, yorgunluk uyarıları ve rota kaybı durumunda navigasyon uyarıları verecek. Ayrıca Xiaomi akıllı ev sistemi ile de uyumlu olan bileklik, kullanıcıların bilekten doğrudan akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini sağlayacak. NFC desteği sayesinde ise toplu taşıma kartları, erişim kartları, kampüs kartları ve araç anahtarı simülasyonu yapılabilecek.

Smart Band 10 Pro 1.74 inç AMOLED ekran ve 380mAh batarya kapasitesine sahip. Sadece 21.6 gram ağırlığında ve 9.7 mm kalınlığında. Alüminyum alaşımlı gövde ve kavisli ekran ile Milanese kayış seçeneği de sunuluyor. Batarya ömrü ise kullanım şekline bağlı olarak 25 güne kadar çıkabiliyor. Cihazın Brezilya’da fiyat aralığının 150 ila 170 dolar arasında olması öngörülüyor.

