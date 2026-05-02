Xiaomi Smart Band 10 Pro için geri sayım başladı: İşte muhtemel özellikleri

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station (DCS), Xiaomi'nin giyilebilir teknoloji pazarındaki yeni cihazı Smart Band 10 Pro'nun çıkış tarihini ve ilk tasarım detaylarını paylaştı. Merakla beklenen yeni akıllı bileklik Mayıs ayı içinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Huawei Nova 15 Max özellikleri lansman öncesi netleşiyor 22 sa. önce eklendi

Sızdırılan bilgilere göre cihaz; siyah, beyaz, gümüş, turuncu ve pembe gibi geniş bir renk yelpazesiyle satışa çıkacak. Xiaomi, bu modelde sadece standart versiyonla yetinmeyip, daha lüks bir hissiyat sunan beyaz seramik gövde seçeneğini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Performans için tasarımda radikal değişiklikler

Xiaomi Smart Band 10 Pro, önceki nesillere göre biraz daha ağır bir gövdeye sahip olabilir. Seramik modelin yaklaşık 50 gram, standart modellerin ise 35-40 gram ağırlığında olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, bir önceki model olan Band 9 Pro sadece 24,5 gram ağırlığındaydı.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, bu ağırlık artışının daha büyük bir batarya, gelişmiş sensörler ve çok daha kaliteli malzeme kullanımından kaynaklandığını belirtiyor. Henüz teknik özellikleri tam olarak netleşmese de, cihazın Band 9 Pro'nun sunduğu 21 günlük pil ömrünün üzerine çıkması ve ekran kalitesinde önemli iyileştirmelerle gelmesi öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Smart Band 10 Pro için geri sayım başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: