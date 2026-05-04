    Xiaomi'nin yeni bilekliği "Smart Band 10 Pro" görüntülendi

    Xiaomi'nin 25 güne kadar pil ömrü sunacak ve uygun fiyatlı olacak yeni akıllı bilekliği Smart Band 10 Pro, resmi tanıtımdan önce sızdırıldı. İşte Xiaomi Smart Band 10 Pro tasarım ve renk seçenekleri:

    Xiaomi​​​​​​​ Smart Band 10 Pro sızdırıldı
    Xiaomi, Smart Band 10'u geçen Haziran ayında küresel olarak piyasaya sürmüştü. Bugünkü sızıntı, Xiaomi’nin çok yakında Smart Band 10 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor. Akıllı bileklik, bir perakende mağazasının sitesinde listelendi ve tasarımının yanı sıra renk seçenekleri resmiyet kazanmış oldu.

    Xiaomi Smart Band 10 Pro neler sunacak?

    Xiaomi Smart Band 10 Pro akıllı bileklik
    Smart Band 10 Pro’nun siyah, gümüş ve pembe renk seçeneği olacak gibi görünüyor. Bu, bilekliğin Mayıs 2026'da piyasaya sürüleceğini ve beyaz, turuncu ve beyaz seramik versiyonu dahil olmak üzere daha geniş bir renk yelpazesinin olacağını belirten Digital Chat Station'ın önceki raporuyla örtüşüyor. Önceki Xiaomi lansmanlarına bakarak, bu renk seçeneklerinin bazılarının Çin’e özel olacağını söylemek mümkün.

    Teknik özellik tarafında ise sürpriz bir şey yok. Bilekliğin, Band 9 Pro ile aynı 1.74 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor ve bataryasının 380 mAh olduğu belirtiliyor. Pil ömrünün 25 güne kadar çıkacağı iddia ediliyor. Önceki model, tek şarjla 21 güne kadar kullanım sunuyordu. Smart Band 10 Pro da hem Android hem de iPhone ile eşleştirilip kullanılabilecek.

    Xiaomi Smart Band 10 Pro’nun seramik versiyonunun da olacağı konuşuluyor. Standart modelin 40 gramın altında kalacağı, seramik modelin ise 50 gramı geçeceği söyleniyor. Bu fark edilebilir bir artış, muhtemelen daha büyük bir cihazdan ziyade kullanılan malzemeden kaynaklanıyor. Kıyaslama açısından, alüminyum çerçeveli Band 9 Pro, kayışsız 25 gramın altında bir ağırlığa sahip. Bu nedenle, kullanım hissiyatında belirgin bir değişiklik olacak.

    Fiyatlandırma noktasında Xiaomi Smart Band 10 Pro’nun uygun fiyatlı akıllı bileklik olarak geleceği söylense de, Band 9 Pro’ya göre önemli bir fiyat artışı bekleniyor. Şu anda Smart Band 9 Pro, Türkiye Mi Store’da 3.699 TL fiyatla satılıyor. Smart Band 10’un fiyatı ise 2.299 TL’den başlıyor.

