Xiaomi Smart Band 10 Pro'yu tanıtmaya başladı: 21 gün pil ömrü ve dahası

Xiaomi Smart Band 10 Pro özellikleri
Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre Xiaomi Smart Band 10 Pro, 9.7 mm incelik ve 21.6 gram ağırlık ile geliyor. Gövde tarafında alüminyum malzeme kullanılırken, milanese bileklik dahil cihaz farklı kayış seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca çerçeveler oldukça ince tutulmuş ve daha geniş görüntü alanı elde edilmiş.
Smart Band 10 Pro, temel sürümde olduğu gibi spor ve sağlık tarafında da geniş bir yelpazeye sahip olacak. Buna 150'den fazla spor modu, gelişmiş kalp atış hızı takibi, uyku analizi ve kan oksijen ölçümü gibi özellikler dahil. Pil tarafında ise, cihaz standart kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunacak. Yoğun kullanım senaryolarında bu sürenin daha aşağıya inmesi beklenirken, Xiaomi hızlı şarj ve düşük güç tüketimli sensör optimizasyonuna odaklanmış durumda.
Smart Band 10 Pro'nun bu ay içinde satışa çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma ve küresel dağıtım detaylarının lansmanla birlikte netleşeceği paylaşıldıBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.