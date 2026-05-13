    Xiaomi Smart Band 10 Pro'yu tanıtmaya başladı: 21 gün pil ömrü ve dahası

    Xiaomi Smart Band 10 Pro resmen duyuruldu. 9.7mm incelik, 21.6g ağırlık, alüminyum gövde ve 21 güne kadar pil ömrüyle bu ay piyasaya çıkacak. İşte özellikleri...

    Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Smart Band 10 serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak, serinin Pro modeli Xiaomi Smart Band 10 Pro için resmi bir tanıtım görseli paylaştı. Akıllı bilekliğin, Çin'deki tanıtımının hemen ardından Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor. İşte Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun beklenen özellikleri...

    Xiaomi Smart Band 10 Pro özellikleri

    Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre Xiaomi Smart Band 10 Pro, 9.7 mm incelik ve 21.6 gram ağırlık ile geliyor. Gövde tarafında alüminyum malzeme kullanılırken, milanese bileklik dahil cihaz farklı kayış seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca çerçeveler oldukça ince tutulmuş ve daha geniş görüntü alanı elde edilmiş.

    Smart Band 10 Pro, temel sürümde olduğu gibi spor ve sağlık tarafında da geniş bir yelpazeye sahip olacak. Buna 150'den fazla spor modu, gelişmiş kalp atış hızı takibi, uyku analizi ve kan oksijen ölçümü gibi özellikler dahil. Pil tarafında ise, cihaz standart kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunacak. Yoğun kullanım senaryolarında bu sürenin daha aşağıya inmesi beklenirken, Xiaomi hızlı şarj ve düşük güç tüketimli sensör optimizasyonuna odaklanmış durumda.

    Smart Band 10 Pro'nun bu ay içinde satışa çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma ve küresel dağıtım detaylarının lansmanla birlikte netleşeceği paylaşıldı

