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    Xiaomi Smart Band 11 ortaya çıktı: Dört farklı model geliyor

    Xiaomi’nin yeni nesil fitness bilekliği Smart Band 11 ortaya çıktı. Dört farklı modelle gelecek olan cihazın tasarımı da gözler önüne serildi.                  

    Xiaomi Smart Band 11 ortaya çıktı: Dört farklı model geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni nesil fitness bilekliği Smart Band 11, şirketin Xiaomi Health Research uygulamasında ortaya çıktı. Uygulamadaki listeleme, cihazın tasarımını gözler önüne sererken seride bu kez dört farklı model sunulacağını da ortaya koydu.

    Xiaomi Smart Band 11 serisi neler sunacak?

    Xiaomi Smart Band 11 serisinde standart modelin yanı sıra NFC destekli bir versiyon, seramik gövdeli özel bir model ve tamamen metal gövdeye sahip yeni bir seçenek bulunacak. Özellikle metal gövdeli versiyon, önceki nesle kıyasla serinin en dikkat çekici yeniliği olacak. Smart Band 10'da seramik model bulunuyordu ancak bu model ana ürün gamından ziyade özel bir sürüm olarak sunulmuştu.

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın haziran ayında onayladığı M2616B1 ve M2617B1 model numaralarının ise standart Smart Band 11 ve NFC versiyonuna ait olduğu düşünülüyor. Her iki modelin de 233 mAh kapasiteli batarya kullanacağı belirtiliyor. Bu değer, önceki nesille aynı kapasiteye işaret ediyor.

    Xiaomi Smart Band 10, geçtiğimiz yıl 1,72 inç AMOLED ekran, 1.500 nit maksimum parlaklık ve 60 Hz yenileme hızıyla piyasaya çıkmıştı. Ayrıca ıslak elle kullanım sırasında yanlış dokunuşları azaltan dokunmatik koruma özelliğine sahipti.

    Smart Band 11’in ekran ve sağlık özellikleri konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Xiaomi’nin yeni nesilde özellikle malzeme seçeneklerini çeşitlendirmeye odaklandığı görülüyor. Kullanıcılar standart modelin yanı sıra seramik veya metal gövdeli daha premium seçeneklere yönelebilecek.

    Xiaomi Smart Band 11 serisinin resmi çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman yaklaştıkça ekran, sağlık takibi, spor özellikleri ve diğer teknik detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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