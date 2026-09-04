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    Xiaomi Smart Band 11 daha ince, daha parlak, daha akıllı

    Xiaomi Smart Band 11 akıllı bileklik modelinde 1.72 inçlik AMOLED ekran, 21 güne kadar kullanım süresi, HyperOS 4 işletim sistemi, NFC gibi özellikler yer alıyor.

    Xiaomi Smart Band 11 Tam Boyutta Gör
    Akıllı bileklik pazarında erişilemez bir satış rakamına ulaşan önceki adıyla Mi Band yeni adıyla Xiaomi Smart Band serisi istikrarlı bir şekilde yeni modeller eklemeye devam ediyor. Daha önce Xiaomi Smart Band 11 Active modelini piyasaya süren firma şimdi de orijinal modeli sahneye çıkardı.

    Xiaomi Smart Band 11 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Smart Band 11 modelinin önceki nesle göre önemli farklılıkları olduğunu söylemek pek mümkün değil. 1.72 inçlik AMOLED ekran korunurken parlaklık 2000 nit seviyesine çekilmiş. Böylece serideki en parlak standart model haline gelmiş. Ayrıca 1cm daha incelerek 9.99mm kalınlık değerine ulaşmış.

    İşletim sistemi tarafında HyperOS 4 yükseltmesi daha işlevsel ve akıcı hale getirirken nabız, uyku düzeni, kandaki oksijen, stres seviyesi gibi değerler de takip ediliyor. Yapay zekâ ile profesyonel uyku tavsiyeleri veriliyor. Aktivite tarafında 150 farklı spor modu mevcut.

     Bildirimler, ekran temaları, uzaktan kontrol gibi standart özellikler devam ederken 21 güne kadar kullanım süresi sunuluyor. Xiaomi Smart Band 11 akıllı bileklik modeli 43$ iken metalik ve seramik gövde seçenekleri 60$. Çin’de satılacak NFC versiyonu ise 50$. Henüz ülkemiz fiyatları belli değil.

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