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Oynat Xiaomi, merakla beklenen yeni teknoloji ürünlerini Türkiye'de satışa çıkardı. Akıllı bileklik Smart Band 11 2.699 TL, markanın ilk klipsli kablosuz kulaklığı Xiaomi Clip 6.499 TL ve gelişmiş sensörlü Watch S5 akıllı saat 9.999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Şirket ayrıca arka yüzünde ikinci bir ekran barındıran Xiaomi 18 Pro amiral gemisi telefonunun ön satış tarihini de 10 Aralık olarak açıkladı. Tüm ürünler yüksek ekran parlaklıkları ve uzun pil süreleriyle öne çıkıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Xiaomi, yeni akıllı bileklik, akıllı saat ve kablosuz kulaklık modellerini Türkiye’de satışa çıkardı. Xiaomi Smart Band 11, Xiaomi Watch S5 41 mm ve Xiaomi Clip’in Türkiye fiyatları belli oldu. Şirket ayrıca Xiaomi 18 Pro için ön satış takvimini de açıkladı.

Xiaomi Smart Band 11, Watch S5 ve Xiaomi Clip fiyatları

Xiaomi’nin yeni ürünleri Türkiye’de farklı fiyat seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Xiaomi Smart Band 11’in Türkiye fiyatı 2.699 TL olarak belirlenirken, Xiaomi Clip 6.499 TL’den satışa sunuldu. Akıllı saat tarafındaki yeni model Xiaomi Watch S5 41 mm ise 9.999 TL fiyat etiketi taşıyor.

Smart Band 11, 1,72 inç AMOLED ekran kullanıyor. 2.000 nit tepe parlaklığına ulaşabilen ekran, önceki nesle kıyasla daha yüksek görünürlük sunuyor. 9,99 mm kalınlığındaki bileklik; HyperOS 4 işletim sistemi, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres ve uyku takibi gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca 150'den fazla spor modu sunan cihaz, tek şarjla 21 güne kadar kullanılabiliyor.

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Xiaomi Watch S5 41 mm ise 1,32 inç AMOLED ekranla geliyor. 466 x 466 piksel çözünürlük ve 3.000 nit tepe parlaklığı sunan ekranın piksel yoğunluğu 352 ppi seviyesinde. Saatin 590 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor. Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, ortam ışığı, dijital pusula, barometre, jiroskop ve ivmeölçer sensörleri de cihazın donanımına dahil.

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Xiaomi Clip ise markanın açık kulak tasarımına sahip ilk klipsli kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Kulak kanalını kapatmayan tasarımı sayesinde kullanıcılar müzik dinlerken çevrelerindeki sesleri de duyabiliyor. Her biri 5,5 gram ağırlığında olan kulaklıklar, 11 mm dinamik sürücüler ve LHDC 5.0 desteğiyle geliyor. 20 Hz ile 48.000 Hz arasında frekans tepkisi sunan modelde ses sızıntısını azaltmak için yönlendirilmiş ses iletimi ve ters ses dalgaları teknolojileri kullanılıyor.

Xiaomi 18 Pro ön satış tarihi belli oldu

Xiaomi'nin Türkiye lansmanında duyurulan bir diğer önemli gelişme ise Xiaomi 18 Pro serisiyle ilgili. Şirket, Xiaomi 18 Pro modelleri için ön satışların 10 Aralık'ta başlayacağını belirtiyor. Bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek lansmanda telefonların Türkiye pazarına ilişkin diğer detaylarının da açıklanması bekleniyor.

Daha önce paylaştığımız Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max Türkiye lansmanı haberimizde de aktardığımız üzere serinin odağında arka taraftaki ikinci ekran ve üçlü kamera sistemi bulunuyor. Xiaomi 18 Pro Max modelinin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciden güç alması bekleniyor.

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Xiaomi Smart Band 11, Watch S5 ve Clip Türkiye’de satışa çıktı

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