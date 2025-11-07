Giriş
    Xiaomi kompakt bir ev kontrol merkezi duyurdu

    Xiaomi Smart Control Screen kontrol ekranı 8:16 tam ekran, dahili 3 kanal desteği, örgü ağ desteği, dahili dil öğrenme modeli, çift bant Wi-Fi gibi özelliklerle geliyor. 

    Xiaomi Smart Control Screen Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Smart Control Screen modeli isterseniz akıllı ev eşyalarınızı kontrol edebileceğiniz bir kontrol ekranına dönüşürken isterseniz de güvenlik kamerasından görüntüleri aldığınız bir merkez haline gelebiliyor. 

    Xiaomi Smart Control Screen özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Smart Control Screen firmanın Mijia akıllı ev sistemine dahil olmak için tasarlandı. 8:16 tam ekrana sahip olan cihaz standart 86mm duvar kutularına herhangi bir modifikasyon gerekmeden entegre edilebiliyor. 

    V-0 seviye alev geciktirici malzemeye sahip olan kasa içerisinde aşırı ısınma, aşırı yükleme gibi güvenlik çözümleri de yer alıyor. Dahili 3 kanal sayesinde 3 farklı aydınlatma devresini ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. 

    HyperOS sistemi dahili öğrenme dili sayesinde XiaoAi asistanını çok daha verimli şekilde kullanabiliyor, katmanlı komutları anlayabiliyor ve eşyalarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Mesh 2.0 örgü ağı cihazlarına uyumlu olan ürün Bluetooth ve çift bant Wi-Fi desteğine sahip. Uygulama üzerinden 48 cihaza kadar 12 farklı panel tasarımı kullanabiliyorsunuz. 

    Cihaz ayrıca bir güvenlik merkezi gibi de çalışıyor. Xiaomi güvenlik kameraları, kapı kilitleri ya da kapı zillerinden alınan canlı görüntüleri yansıtabiliyor. Animasyon da dahil 45 farklı ekran koruyucusu olan Xiaomi Smart Control Screen cihazı 56$ fiyat etiketiyle satılacak. 

     

