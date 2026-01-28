Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G tanıtıldı: Çift kamerayla gözetim

İşte Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G'nin özellikleri ve fiyatı:
İlk bakışta öne çıkan en önemli unsur, kameranın bağımsız bağlantı mimarisi oluyor. Dahili 4G LTE modülü sayesinde kamera, harici bir yönlendiriciye bağlanmadan çalışabiliyor ve görüntüler doğrudan Mi Home uygulaması üzerinden izlenebiliyor. Xiaomi, bu modelle birlikte uygulama tabanlı yayın için ücretsiz ve sınırsız bir veri paketi sunduğunu belirtiyor. Bu durum, aylık abonelik ücretleri veya operatör bazlı ek maliyetler olmadan kameranın sürekli çevrim içi kalabilmesini sağlıyor.
Xiaomi’nin HyperConnect ekosistem desteği, kameranın diğer akıllı ev ürünleriyle entegre çalışabilmesini mümkün kılıyor. Algılanan bir tehdit durumunda sesli ve ışıklı uyarılarla aktif savunma modunun devreye girmesi, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Son olarak yaklaşık 53 dolarlık fiyat etiketine sahip cihaz, IP66 sertifikası ile suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Bu da cihazın yağmur, rüzgar ve tozlu ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun olduğunu gösteriyor.