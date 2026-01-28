Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G tanıtıldı: Çift kamerayla gözetim

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev ve mülk güvenliğine odaklanan ürün gamını genişleterek Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G modelini Çin’de satışa sundu. Yeni kamera, adından da anlaşılacağı üzere dahili 4G LTE bağlantısıyla çalışıyor ve WiFi altyapısına ihtiyaç duymadan görüntü aktarımı yapabiliyor. Bu yaklaşım özellikle kırsal alanlar, şantiye sahaları veya sabit internet erişiminin sınırlı olduğu lokasyonlar için cihazı doğrudan kullanılabilir hale getiriyor.

İşte Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G'nin özellikleri ve fiyatı:

İlk bakışta öne çıkan en önemli unsur, kameranın bağımsız bağlantı mimarisi oluyor. Dahili 4G LTE modülü sayesinde kamera, harici bir yönlendiriciye bağlanmadan çalışabiliyor ve görüntüler doğrudan Mi Home uygulaması üzerinden izlenebiliyor. Xiaomi, bu modelle birlikte uygulama tabanlı yayın için ücretsiz ve sınırsız bir veri paketi sunduğunu belirtiyor. Bu durum, aylık abonelik ücretleri veya operatör bazlı ek maliyetler olmadan kameranın sürekli çevrim içi kalabilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G, çift sensörlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. Her biri 5 megapiksel çözünürlüğe sahip iki kamera, f/1.6 diyafram açıklığı ile çalışıyor. Bu yapı, tek lensli sistemlerin aksine farklı bakış açılarını aynı anda yakalayabilme avantajı sunuyor. Geniş açılı lens, izlenen alanın büyük bir bölümünü kapsarken, telefoto lens daha uzaktaki detayları yakınlaştırarak kaydedebiliyor. Xiaomi; bu sayede yüz tanıma, araç plakası okuma ve uzaktaki hareketlerin daha net algılanabildiğini ifade ediyor. 3K video kayıt desteği de özellikle gece ve düşük ışık koşullarında detay kaybını azaltmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Kameranın yazılım tarafında yapay zeka destekli algılama sistemi öne çıkıyor. Sistem, insan ve araçları ayırt edebilecek şekilde eğitilmiş ve bu sayede rüzgar, hayvanlar veya ışık değişimleri gibi faktörlerden kaynaklanan yanlış alarmların azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca cihaz, iki yönlü sesli iletişim özelliğiyle de destekleniyor. Dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde kullanıcılar, kapıya gelen ziyaretçilerle veya kuryelerle uzaktan konuşabiliyor.

Xiaomi’nin HyperConnect ekosistem desteği, kameranın diğer akıllı ev ürünleriyle entegre çalışabilmesini mümkün kılıyor. Algılanan bir tehdit durumunda sesli ve ışıklı uyarılarla aktif savunma modunun devreye girmesi, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Son olarak yaklaşık 53 dolarlık fiyat etiketine sahip cihaz, IP66 sertifikası ile suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Bu da cihazın yağmur, rüzgar ve tozlu ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun olduğunu gösteriyor.

