Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G, çift 3K kamerayla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition modelini Çin'de satışa sundu. Güneş enerjisiyle çalışan sistem, 4G bağlantısı ve çift 3K kamera yapısıyla sürekli uzaktan izleme sunmayı amaçlıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre ürün, manuel şarj ihtiyacını en aza indirecek şekilde tasarlanırken, bağlantı tarafında da mobil şebekeler üzerinden çalışarak kablosuz ağ gereksinimini ortadan kaldırıyor.

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Yapay zeka destekli kayıt sistemi depolama kullanımını azaltmayı hedefliyor

Enerji tarafında cihaz, 9.900 mAh kapasiteli dahili pil ile 7,6 W gücündeki güneş panelini bir araya getiriyor. Xiaomi, bu kombinasyonun uygun güneş ışığı koşullarında kameraya kesintisiz güç sağlayabildiğini belirtiyor. İnternet bağlantısı ise Wi-Fi yerine dahili çift 4G SIM sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem, bağlantının kesilmesini önlemek amacıyla mobil ağlar arasında otomatik geçiş yapabiliyor ve uzaktan görüntüleme işlemleri Mi Home uygulaması üzerinden yürütülüyor. Şirket, uzaktan erişim için ücretsiz mobil veri desteğinin de sunulduğunu ifade ediyor.

Görüntüleme donanımında iki farklı kameranın birlikte çalıştığı bir yapı tercih ediliyor. Her iki kamera da 5 megapiksel sensör ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip lenslerle 3K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bunlardan biri geniş açılı sabit lens olarak genel çevreyi sürekli izlerken, diğeri yatay eksende 355 derece, dikey eksende ise 95 derece hareket edebilen pan-tilt-zoom mekanizmasına sahip. Xiaomi'nin açıklamalarına göre yapay zeka destekli takip sistemi sayesinde geniş açılı kamera hareketi algıladığında, hareketli PTZ kamera ilgili nesneyi otomatik olarak izlemeye başlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Gece görüşü tarafında sistem, kızılötesi ve beyaz LED aydınlatmayı birlikte kullanıyor. Normal koşullarda kızılötesi gece görüşü aktif kalırken, karanlık ortamda bir kişinin algılanması halinde beyaz LED'ler devreye girerek renkli görüntü kaydı yapılmasını sağlıyor. Kamera, yerel depolama tarafında ise 256 GB kapasiteye kadar microSD kart desteği sunuyor. Sürekli Açık Video adı verilen kayıt sistemi, ortamda herhangi bir hareket bulunmadığında her iki saniyede bir kare kaydeden hızlandırılmış çekim moduna geçiyor. Xiaomi, bu yöntemin depolama kullanımını yaklaşık yüzde 90 oranında azaltabildiğini belirtiyor. Sistem bir kişi veya araç algıladığı anda ise otomatik olarak normal kare hızında kayıt moduna dönüyor.

Dış ortam koşulları dikkate alınarak tasarlanan model, IP66 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Cihazda gürültü azaltma destekli çift yönlü ses iletişimi de yer alırken, Xiaomi'nin HyperOS Connect akıllı ev platformuyla entegre çalışabiliyor. Olağandışı bir hareket tespit edildiğinde dahili siren ve yanıp sönen ışık sistemi devreye girerken, aynı anda kullanıcının telefonuna bildirim gönderiliyor. Bu özellikler, özellikle elektrik ve sabit internet altyapısının bulunmadığı bölgelerde güvenlik çözümlerine yönelik rekabetin giderek arttığını gösteriyor. Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, Çin'de 649 yuan, yani yaklaşık 96 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

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Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G, çift 3K kamerayla tanıtıldı

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