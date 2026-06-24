Xiaomi Smart Storage duyuruldu: Çift diskli NAS cihazı geliyor

Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre Smart Storage, 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında kampanyaya açılacak ve hedeflenen fonlama seviyesine ulaşması halinde satış sürecine taşınacak. Şirket henüz tüm teknik özellikleri açıklamış değil ancak cihazın temel yapısı ve kapasite seçenekleri netleşmiş durumda.

Xiaomi Smart Storage, tüm sürümlerde çift disk yuvalı bir tasarımla geliyor. Başlangıç seviyesindeki model, 2 TB + 2 TB olmak üzere toplam 4 TB kapasite sunuyor. Bu sürüm için belirlenen kitlesel fonlama fiyatı 2299 yuan (338 dolar), normal satış fiyatı ise 3499 yuan (515 dolar) olarak açıklandı. Bir üst seviyede yer alan sürüm, 4 TB + 4 TB ile toplam 8 TB kapasiteye sahip. Bu modelin fonlama fiyatı 2899 yuan (426 dolar), perakende fiyatı ise 4499 yuan (662 dolar) seviyesinde.

Serinin en üstünde ise 8 TB + 8 TB ile toplam 16 TB kapasite sunan sürüm yer alıyor. Bu versiyon için belirlenen kitlesel fonlama fiyatı 4699 yuan (692 dolar), normal satış fiyatı ise 6999 yuan (1030 dolar) olacak.

Çift yuvalı yapı, Xiaomi'nin bu ürünü yalnızca ev kullanıcılarına değil, küçük ofis tarafına da konumlandırdığını gösteriyor. Yerel medya arşivi oluşturmak, yedekleme yapmak ya da kişisel bulut benzeri bir depolama alanı kurmak isteyen kullanıcılar için Smart Storage dikkat çekici bir seçenek olabilir. Ancak ürünün asıl iddiasını belirleyecek nokta, yazılım özellikleri ve bağlantı seçenekleri olacak.

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Şimdilik Xiaomi, cihazın işlemcisi, bağlantı portları, veri aktarım hızları, RAID desteği veya mobil uygulama entegrasyonu gibi ayrıntıları açıklamış değil. Bu detayların, kitlesel fonlama süreci yaklaştıkça paylaşılması bekleniyor.