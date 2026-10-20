Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni akıllı lamba anahtarını duyurdu

    Xiaomi Smart Switch 2 Pro akıllı lamba anahtarı sadece ışıklarınızı değil evinizde uyumlu pek çok akıllı cihazı da sadece tuşlara basarak kontrol etmenizi sağlıyor.

    Xiaomi Smart Switch 2 Pro Tam Boyutta Gör
    Gelişen teknolojiden lamba anahtarları da nasibini alıyor. Bir dönem sadece ışığı açıp kapatan anahtarlar bugün ev içerisinde pek çok akıllı sisteme bağlanıp yönetim sağlayabiliyor. Xiaomi Smart Switch 2 Pro bunu bir adım daha ileri taşıyor.

    Xiaomi Smart Switch 2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Smart Switch 2 Pro akıllı lamba anahtarı 86 tipi standart kasa ile geldiği için eski anahtarlar ile doğrudan değiştirilebiliyor. 3.5mm kalınlığında panel duvara karşı yüksek dayanıklı çelik bir braket yer alırken bükülme ihtimali de en aza iniyor.

    Dokunma yüzeyi parlama önleyici ve parmak izi önleyici kaplamaya sahip. Mikro anahtarlar temiz bir geri dönüş sağlıyor. Hem tek fazlı hem de nötrlü ve fazlı kablolama sistemlerine uyum sağladığı için yeniden kablolama yapmaya gerek kalmıyor.

    İkili veya üçlü tuşları olan anahtar Mi Home üzerinde ışıkları kablosuz olarak kontrol edebilirken ayrıca akıllı perde kontrolü, robot süpürge çalıştırma, hava nemlendirici çalıştırma gibi fonksiyonlara da atanabiliyor. Anahtarı Xiao AI ile kontrol etmek de mümkün. 10A akım ve 2200W yük taşıyabilen anahtar aşırı yüklenmelere de dayanıklı. Xiaomi Smart Switch 2 Pro akıllı lamba anahtarı tek tuşlu 17$, çift tuşlu 20$ ve 3 tuşlu 23$ olarak satılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom cayma bedeli kaç tl çorumca kelimeler hazırlıkta ders seçimi var mı itü matematik mühendisliği muhtar nereye şikayet edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum