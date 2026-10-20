Xiaomi yeni akıllı lamba anahtarını duyurdu

Xiaomi Smart Switch 2 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Smart Switch 2 Pro akıllı lamba anahtarı 86 tipi standart kasa ile geldiği için eski anahtarlar ile doğrudan değiştirilebiliyor. 3.5mm kalınlığında panel duvara karşı yüksek dayanıklı çelik bir braket yer alırken bükülme ihtimali de en aza iniyor.
Dokunma yüzeyi parlama önleyici ve parmak izi önleyici kaplamaya sahip. Mikro anahtarlar temiz bir geri dönüş sağlıyor. Hem tek fazlı hem de nötrlü ve fazlı kablolama sistemlerine uyum sağladığı için yeniden kablolama yapmaya gerek kalmıyor.
İkili veya üçlü tuşları olan anahtar Mi Home üzerinde ışıkları kablosuz olarak kontrol edebilirken ayrıca akıllı perde kontrolü, robot süpürge çalıştırma, hava nemlendirici çalıştırma gibi fonksiyonlara da atanabiliyor. Anahtarı Xiao AI ile kontrol etmek de mümkün. 10A akım ve 2200W yük taşıyabilen anahtar aşırı yüklenmelere de dayanıklı. Xiaomi Smart Switch 2 Pro akıllı lamba anahtarı tek tuşlu 17$, çift tuşlu 20$ ve 3 tuşlu 23$ olarak satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: