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    Xiaomi’den yeni akıllı doğalgaz şofbeni

    Mijia Smart Gas Water Heater 2 16L doğalgaz şofbeni atık gazı yeniden geri dönüştüren özelliği sayesinde yüzde 100 üzerinde enerji verimliliği oranı elde ediyor. 

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Eskilerin odun sobasıyla ısıtılan manuel şofbenleri bugün akıllı sistemler içerisinde yerini aldı. Daha verimli kazanlar, uygulama tabanlı kontroller ve yüksek güvenlik çözümleri şofbenleri bir adım ileri taşıyor.

    Mijia Smart Gas Water Heater 2 16L özellikleri ve fiyatı

    Mijia Smart Gas Water Heater 2 16L adıyla piyasaya sürülen doğalgaz şofbeni yüzde 107 termal verimliliği sayesinde Çin’in en enerji verimli şofbeni haline geliyor. Bunu da atık gazdaki ısıyı yeniden kullanan ikincil ısı değişim kondensatörü ile başarıyor. Akıştaki asitliği azaltmak için de bir mineral nötrleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu sayede drenaj için ekstra borulama ya da duvar delme işlemine de gerek kalmıyor.

    16 litre kapasitesi olan kazan dahili bir TSI değişken frekanslı pompa barındırıyor. 120 metrelik döngü sayesinde su akışı yüzde 245 arttırılırken kazandaki su da çalışma öncesinde belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmış vaziyette bekliyor. Çift su hareket sistemi gelen suyun basıncını ve ısısını algılayarak pompayı buna göre optimize ediyor. Alt kısımda yer alan fan da kuvvetli rüzgar olsa bile alevleri dengeli bir şekilde tutuyor.

    6 kademeli filtre sistemi bakteri ve kir oluşumunu engellerken Wi-Fi 2.4G ve Bluetooth 5 bağlantıları sayesinde akıcı bir uygulama kontrolü sunuluyor. 32 desibel seviyesinde gürültü üreten şofben 432$ fiyat etiketine sahip.

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