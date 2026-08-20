Xiaomi açıkladı: Soft Light Glass özelliği hangi telefonlara gelecek?

Xiaomi Soft Light Glass özelliği hangi telefonlara geliyor?
Şirket tarafından açıklanan liste şimdilik Çin pazarı için geçerli. Ancak özelliğin cihazların işlemci kapasitesine göre belirlenmesi nedeniyle, aynı donanımı kullanan global modellerin de Soft Light Glass desteği alması bekleniyor. Xiaomi, HyperOS 4 beta sürecinin ilk aşamasında Soft Light Glass efektini yalnızca belirli donanımlara sahip cihazlarda kullanıma sunuyor.
İlk aşamada Snapdragon 8 Elite ve üzeri, Dimensity 9500 ve üzeri veya Xring O1 ve üzeri işlemci kullanan modeller desteklenecek. Şirketin planı ise bununla sınırlı değil. Xiaomi, ilk beta grubunda bulunmayan bazı eski cihazlara da Soft Light Glass özelliğini getirecek. Şu an için Soft Light Glass efekti, HyperOS 4 beta programının ilk grubunda yer alan bazı Xiaomi cihazlarında şimdiden dağıtılmaya başladı.
Xiaomi'nin yeni tasarımında saydamlık, ışığın yüzeyler üzerindeki etkileşimi ve dinamik grafik efektleri daha yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle şirket, özelliği daha düşük donanımlı cihazlara doğrudan açmak yerine performans gereksinimlerini karşılayan modellerle başlatıyor. İşte Xiaomi Soft Light Glass destekli modeller:
- Xiaomi Civi serisi:
- Xiaomi Civi 5 Pro
Xiaomi MIX serisi:
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi MIX Flip
Xiaomi amiral gemisi serileri:
- Xiaomi 17 serisi
- Xiaomi 17T serisi
- Xiaomi 15 serisi
- Xiaomi 14 serisi
- Xiaomi 13 serisi
Redmi K serisi:
- Redmi K100 Pro serisi
- Redmi K90 serisi
- Redmi K80 serisi
- Redmi K70 serisi (K70E hariç)
Redmi Turbo serisi:
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 4 Pro
Xiaomi Pad serisi:
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro
Redmi K Pad serisi:
- Redmi K Pad 2
- Redmi K Pad