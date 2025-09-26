Giriş
    Xiaomi, bugüne kadarki en güçlü hoparlörü olan Sound 2 Max'i tanıttı

    Xiaomi, Xiaomi 17 serisi tanıtım etkinliğinde ev kullanıcıları için premium hoparlörünü tanıttı. Xiaomi Sound 2 Max, markanın şimdiye kadarki en gelişmiş ve güçlü Bluetooth hoparlörü.

    Xiaomi Sound 2 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, şimdiye kadarki en pahalı Bluetooth hoparlörü olan Sound 2 Max'i tanıttı. Güçlü ses ve şık Bauhaus tasarımına odaklanan hoparlör, ev kullanımına yönelik.

    Xiaomi Sound 2 Max özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Sound 2 Max Bluetooth hoparlör özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sound 2 Max, profesyonel seviyede üç yollu akustik sisteme sahip. İki adet 4 inç 30 W woofer, bir adet 4 inç 30 W orta frekans sürücüsü ve 1.5 inç 10 W tweeter içeriyor. Xiaomi, daha iyi ses entegrasyonu ve netliği sağlamak için koaksiyel orta-yüksek sürücülerle simetrik MTM (Mid-Tweeter-Mid) düzeni kullanıyor. Hoparlör, 47 Hz - 22 kHz arasında frekans tepkisi aralığı sunuyor ve maksimum 101 dB SPL ses basınç seviyesine ulaşıyor.

    Xiaomi, hoparlörü klasik, vokal ve profesyonel modlarının yanı sıra tiz, orta frekans ve bas için altı seviyeli EQ ayarı sunan ses motoruyla donatmış.

    Xiaomi, kullanıcıların iki Sound 2 Max’i eşleştirerek stereo dinleme deneyimi elde edeceklerini veya dört hoparlörü birbirine bağlayarak 4.0 kablosuz surround ses kurulumu yapabileceklerini söylüyor. İsteğe bağlı Xiaomi kablosuz ses konnektörüyle kullanıldığında 64 ms’ye kadar düşük gecikme süresi ve Dolby Audio kod çözme desteği sunuyor.

    Sound 2 Max, minimalist Bauhaus tarzında tek parça döküm alüminyum tasarıma sahip. Hoparlör, saf beyaz renkte geliyor ve ahşap, kumaş veya metalden yapılmış, değiştirilebilir manyetik ön paneller içeriyor. Xiaomi ayrıca önceden kablolanmış metal stand ve tam renkli doğrusal ortam ışığı çubuğu da sunuyor.

    Bağlantı noktasında, Bluetooth 5.2, çift bant Wi-Fi 6, RCA analog girişi ve USB Type-C dijital girişi destekliyor. Hoparlör, 24V/5A güç adaptörüyle çalışıyor ve 8 kg ağırlığında.

    Sound 2 Max Bluetooth hoparlör fiyatı ne kadar?

    Sound 2 Max, Xiaomi HyperOS ile entegre ve dahili Super XiaoAi sesli asistan içeriyor. Xiaomi Mesh 2.0 desteğiyle akıllı ev merkezi olarak da işlev görüyor. Hoparlör, QQ Music, NetEase Cloud Music ve Ximalaya gibi servislerle uyumlu. Hoparlörün fiyatı 1999 yuan (280 dolar).

    Kaynakça https://www.mi.com/xiaomi-sound-2-max https://www.gizmochina.com/2025/09/25/xiaomi-sound-2-max-speaker-launched-specs-price/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

