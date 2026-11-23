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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Xiaomi, evdeki mevcut stor perdeleri akıllı hale getiren yeni motorunu tanıttı. Boncuklu zincirlere kolayca takılan cihaz, 4.600 mAh bataryası ve IP44 su korumasıyla öne çıkıyor. Farklı perde türlerini destekleyen ürün; mobil uygulama, sesli komutlar, zamanlayıcı ve fiziksel tuşlar gibi beş farklı yöntemle rahatça kontrol edilebiliyor. Çin'de kitle fonlamasına sunulan ürün, yaklaşık 39 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev otomasyonu ürünlerine yeni bir aksesuar ekledi. Şirketin kitle fonlamasına sunacağı Home Curtain Companion Roller Blind Edition, mevcut stor perdeleri akıllı hale getiriyor. Herhangi bir perde rayına veya yeni bir motorlu sisteme ihtiyaç duymayan cihaz, perdenin boncuklu zincirine takılarak çalışıyor.

4.600 mAh batarya ve beş farklı kontrol yöntemi

Xiaomi'nin yeni akıllı perde motoru, 4 kg ağırlığa kadar olan perdeleri hareket ettirebiliyor. Saniyede 7 cm hareket hızına sahip cihaz, enerjisini 4.600 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Batarya, cihaz yerinden çıkarılmadan şarj edilebiliyor. Ayrıca üç farklı pil seviyesi uyarısı ve şarj sırasında sıcaklık koruması bulunuyor. Motor, mevcut zinciri hareket ettirerek perdeyi açıp kapatabiliyor. Zebra perde, tam kapalı stor perde, Shangri-La perde, jaluzi, petek perde ve Roma perdesi gibi farklı türlerle uyumlu.

IP44 sertifikasına sahip ürün, günlük su sıçramalarına karşı koruma sunuyor. Bu sayede mutfak ve banyo gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Kullanıcılar perde zincirinin gerginliğini kendi kurulumlarına göre ayarlayabiliyor. Açılı montajı destekleyen cihaz, çıkarılabilir tasarımı sayesinde zincirin her iki tarafına da takılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kontrol tarafında ise beş farklı yöntem sunuluyor. Kullanıcılar perdeyi Xiaomi Home uygulaması, sesli komutlar, zamanlayıcılar, akıllı ev senaryoları veya cihaz üzerindeki fiziksel tuşlarla yönetebiliyor. Uygulama üzerinden perdenin açılacağı ve kapanacağı üst-alt sınırlar da belirlenebiliyor. Böylece motorun her kullanımda perdenin sonuna kadar hareket etmesi gerekmiyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı perde motoru için kitle fonlaması kampanyası Çin'de 30 Kasım saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık saat 10.00'da sona erecek. Kampanya süresince ürünün fiyatı 259 yuan (yaklaşık 39 dolar) olacak. Sevkiyatlar 7 Aralık'ta başlayacak ve sonrasında başlangıç fiyatı 349 yuana (yaklaşık 52 dolar) yükselecek.

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Ürün tekli veya ikili paket halinde satın alınabilecek. İki parçalı set, her iki tarafı ayrı ayrı açılan çift kanatlı stor perdelerde kullanılmak üzere tasarlandı. Şimdilik ürünün Çin dışındaki pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

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