Xiaomi SU7 500 bin barajını aştı! Ancak bir sorun var...

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasındaki başarısını otomotiv sektörüne taşıyan Xiaomi, elektrikli araç pazarında tarihi bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirket, pazara girmesinin üzerinden henüz 29 ay geçmesine rağmen SU7 sedan serisinin toplam teslimatlarında 500.000 adet sınırını aştığını duyurdu.

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Mart 2024’te ilk nesliyle yollara çıkan SU7; 2025’te yüksek performanslı SU7 Ultra ve 2026’da yenilenen versiyonuyla ivmesini sürdürdü. SUV modeli YU7 serisi de dahil edildiğinde Xiaomi EV’nin yollardaki toplam araç sayısı 760.000 adedi geçmiş durumda.

Rakamlar ne söylüyor? Büyüme ivmesi yavaşladı

2025 yılındaki patlamalı büyümenin ardından Xiaomi, 2026’nın ilk yarısında daha sakin bir grafik çiziyor. SU7 serisi Temmuz ayında 21.044 adet teslim edildi. Bu rakam Haziran ayına göre %3,09 artış gösterse de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,79'luk bir düşüşe işaret ediyor.

YU7 SUV serisi dâhil edildiğinde şirket Temmuz ayında toplam 31.267 araç teslim etti. Bu da yıllık yüzde 2,68 artış anlamına geliyor. Yılın ilk 7 ayında 216.322 adetlik satışa ulaşan marka, geçen yıla göre %14,83 büyüse de yıl sonu hedeflerinin gerisinde kaldı.

Yıl sonu hedefi için mucize gerekiyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi EV, 2026 yılı için önüne 550.000 adetlik iddialı bir teslimat hedefi koymuştu. Yılın ilk 7 ayı geride kalırken şirket bu hedefin henüz %39’unu tamamlayabildi.

Çinli üreticinin yıl sonu hedefine ulaşabilmesi için kalan 5 ayda ortalama aylık ortalama 67.000 adetlik teslimat temposuna çıkması gerekiyor. Bu da markanın mevcut aylık performansını iki katından fazla artırması anlamına geliyor.

Kozlar masada: EREV segmentine giriş ve Tesla çalımı

Tam Boyutta Gör Yavaşlayan büyümeyi yeniden atağa kaldırmak isteyen Xiaomi, gözünü "menzil uzatmalı elektrikli araç" (EREV) pazarına dikti. Marka, 30 Temmuz’da Sky Nomad adını verdiği yeni araç serisini tanıttı:

7 Koltuklu Amiral Gemisi (N90 Max): Yaklaşık 44.190 dolar ön satış fiyatıyla sunuldu.

Yaklaşık 44.190 dolar ön satış fiyatıyla sunuldu. 5 Koltuklu Versiyon (N70 Max): 38.500 dolar başlangıç fiyatına sahip.

Eylül ayında resmi satışı başlayacak olan bu yeni modeller, Çin pazarında 50.000 dolar seviyesinden başlayan Tesla Model Y L modelinin belirgin şekilde altında fiyatlandırıldı. Xiaomi, bu fiyat hamlesiyle doğrudan Tesla, Li Auto ve Huawei destekli Aito modellerini hedef alıyor.

Xiaomi EV, önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan 2026 Chengdu Otomobil Fuarı’nda yeni N70 Max ve N90 Max modelleri de dâhil olmak üzere tüm ürün gamını sergileyerek gövde gösterisi yapacak.

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