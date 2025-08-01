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    Xiaomi SU7 için rekor talep: Teslimatlar 2026 sonuna kaldı

    Xiaomi, temmuz ayında 30.000'den fazla elektrikli araç teslim etti. Yoğun talep nedeniyle YU7 siparişlerinin teslimat süresi 2026'nın ikinci yarısına sarktı.   

    Xiaomi SU7 için rekor talep: Teslimatlar 2026 sonuna kaldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin elektrikli otomobil hamlesi, kısa sürede sektördeki dengeleri değiştirmeye başladı. Şirket, yalnızca temmuz ayında 30.000'den fazla elektrikli araç teslim ederek yeni bir rekora imza attı. Bu süreçte ise üretim hattı tamamen doldu ve siparişler büyük ölçüde 2026 yılına kadar gecikecek.

    YU7, üretim sınırlarını zorluyor

    Paylaşılan detaylara göre Xiaomi YU7'nin resmi satışa sunulduğu 26 Haziran günü, sadece üç dakika içinde 200.000 kilitli sipariş alındı. Bu sayı, ilk 18 saatte 240.000'i aşarak Xiaomi'nin otomotiv sahnesine hızlı ve etkili bir giriş yaptığını gösterdi. Ancak bu başarı, yoğun talep karşısında üretim sıkıntılarını da beraberinde getiriyor.

    Xiaomi SU7 için rekor talep: Teslimatlar 2026 sonuna kaldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin mevcut üretim kapasitesi, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Şirketin mobil uygulamasında yer alan verilere göre, bugün yeni bir YU7 siparişi veren müşterinin teslimat tarihi 59 haftaya kadar uzamış durumda. Bu da aracın, 2026'nın ikinci yarısına kadar teslim edilemeyeceği anlamına geliyor. Xiaomi ise, bu zorluğu aşmak için harekete geçmiş durumda.

    Temmuz başında ikinci faz üretim tesisleri için geniş çaplı bir işe alım süreci başlatıldı. Şirketin amacı, artan talebi karşılayabilecek düzeyde üretim kapasitesine hızla ulaşmak. Ancak kısa vadede üretimi artırmadan siparişleri karşılaması mümkün görünmüyor. Xiaomi, bu ani talep patlamasını karşılayabilecek mi yoksa yoğunluk kalite sorunlarına mı yol açacak, bunu önümüzdeki süreç belirleyecek.

    Xiaomi YU7 neler sunuyor?

    YU7, Xiaomi'nin SU7 sonrası ikinci elektrikli modeli ve markanın SUV segmentindeki ilk ciddi adımı. CLTC standartlarına göre 835 km menzil sunabilen 96.3 kWh bataryalı baz versiyon, 253.500 yuan (yaklaşık 29.900 €) başlangıç fiyatıyla pazara sunuldu. İki motorlu AWD sistemine sahip Pro versiyon 279.900 yuan (32.900 €) fiyatla 770 km menzil sunarken, üst seviye Max versiyon 508 kW güç ve 760 km menzille 329.900 yuan (38.800 €) fiyat etiketine sahip. 

    YU7'nin agresif fiyatlandırması yalnızca Tesla Model Y'yi değil, BYD Sealion 07, Zeekr 7X, Onvo L60 ve Xpeng G7 gibi Çinli rakiplerini de baskı altına almış durumda. Modelin tasarımı ise bazı çevrelerce Ferrari Purosangue'ye benzetiliyor. İç mekânda 16.1 inçlik büyük ekran ve Xiaomi'nin "Human x Car x Home" ekosistemi bulunuyor.

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