725 km menzilli Geely Galaxy TT tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

725 kilometreye varan menzil sunuyor
Galaxy TT, Geely'nin 800 volt elektrik mimarisi üzerine geliştirildi. CATL imzalı bataryalarla sunulacak modelde;
- 52,4 kWsa
- 63,8 kWsa
- 75,2 kWsa
olmak üzere üç farklı batarya seçeneği bulunuyor. Versiyona göre CLTC standartlarına göre açıklanan menzil değerleri ise 540 km, 640 km, 650 km ve 725 kilometreye kadar ulaşıyor.
425 kW güce ulaşan çift motorlu versiyon
Galaxy TT'nin en çok konuşulan yönü ise tasarımı oldu. Alçak burun yapısı, eğimli tavan çizgisi, fastback gövde formu ve sportif silueti nedeniyle model, birçok kişi tarafından Xiaomi SU7 ile karşılaştırılıyor.
Ön bölümde yıldız formundan ilham alan LED farlar yer alırken, arka tarafta ise 108 LED'den oluşan tam boy stop grubu kullanılıyor. Elektronik arka spoyler ise üç farklı kademede çalışabiliyor ve en yüksek açıda 508 Newton bastırma kuvveti oluşturabiliyor.
Flyme Auto işletim sistemiyle geliyor
Model ayrıca farklı saklama alanları, ön bagaj (frunk), soğutmalı ve ısıtmalı bölmeler ile günlük kullanımı kolaylaştıran çeşitli depolama çözümleri sunuyor.
Lidar destekli sürüş asistanı seçeneği
Galaxy TT, donanım seviyesine göre farklı sürüş destek sistemleriyle satışa sunulacak.
Üst versiyonlarda tavana yerleştirilen LiDAR sensörü sayesinde gelişmiş sürüş destek teknolojileri sunulurken, giriş paketlerinde standart sürüş destek sistemi bulunacak.
Geely, yeni Galaxy TT ile özellikle Xiaomi SU7'nin yakaladığı başarıya benzer bir ivme yakalamayı hedefliyor. Modelin satış performansı ise Ağustos ayında başlayacak resmi lansmanın ardından netlik kazanacak.
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