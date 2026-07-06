725 km menzilli Geely Galaxy TT tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Geely, yeni elektrikli spor sedanı Galaxy TT'yi resmen tanıttı. Çin'de düzenlenen etkinlikte ilk kez sergilenen model, özellikle Xiaomi SU7'yi andıran tasarımıyla dikkat çekti. Genç kullanıcıları hedefleyen Galaxy TT'nin Ağustos 2026'da satışa sunulması planlanıyor.

725 kilometreye varan menzil sunuyor

Galaxy TT, Geely'nin 800 volt elektrik mimarisi üzerine geliştirildi. CATL imzalı bataryalarla sunulacak modelde;

52,4 kWsa

63,8 kWsa

75,2 kWsa

olmak üzere üç farklı batarya seçeneği bulunuyor. Versiyona göre CLTC standartlarına göre açıklanan menzil değerleri ise 540 km, 640 km, 650 km ve 725 kilometreye kadar ulaşıyor.

425 kW güce ulaşan çift motorlu versiyon

Tam Boyutta Gör Model iki farklı güç aktarma sistemiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesinde arkadan itişli tek elektrik motoru 245 kW güç üretirken, üst donanım seviyesinde yer alan çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonun toplam sistem gücü 425 kW seviyesine ulaşıyor.

Galaxy TT'nin en çok konuşulan yönü ise tasarımı oldu. Alçak burun yapısı, eğimli tavan çizgisi, fastback gövde formu ve sportif silueti nedeniyle model, birçok kişi tarafından Xiaomi SU7 ile karşılaştırılıyor.

Ön bölümde yıldız formundan ilham alan LED farlar yer alırken, arka tarafta ise 108 LED'den oluşan tam boy stop grubu kullanılıyor. Elektronik arka spoyler ise üç farklı kademede çalışabiliyor ve en yüksek açıda 508 Newton bastırma kuvveti oluşturabiliyor.

Flyme Auto işletim sistemiyle geliyor

Tam Boyutta Gör İç mekânda Geely'nin yeni nesil Flyme Auto 2.0 bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor. Kokpitte dijital gösterge ekranı, büyük merkezi multimedya ekranı ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR-HUD) birlikte çalışıyor.

Model ayrıca farklı saklama alanları, ön bagaj (frunk), soğutmalı ve ısıtmalı bölmeler ile günlük kullanımı kolaylaştıran çeşitli depolama çözümleri sunuyor.

Lidar destekli sürüş asistanı seçeneği

Galaxy TT, donanım seviyesine göre farklı sürüş destek sistemleriyle satışa sunulacak.

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Üst versiyonlarda tavana yerleştirilen LiDAR sensörü sayesinde gelişmiş sürüş destek teknolojileri sunulurken, giriş paketlerinde standart sürüş destek sistemi bulunacak.

Geely, yeni Galaxy TT ile özellikle Xiaomi SU7'nin yakaladığı başarıya benzer bir ivme yakalamayı hedefliyor. Modelin satış performansı ise Ağustos ayında başlayacak resmi lansmanın ardından netlik kazanacak.

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