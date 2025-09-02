Giriş
    Xiaomi SU7 ve YU7 yine rekor kırdı: Teslimatlar uzuyor

    Xiaomi, ağustos ayında bir kez daha 30.000'den fazla elektrikli araç teslim ederek satış başarısını sürdürdü. Ancak yoğun talep, teslimat sürelerini 56 haftaya çıkardı.

    Xiaomi SU7 ve YU7 yine rekor kırdı: Teslimatlar uzuyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin elektrikli araç stratejisi, Çin pazarında arka arkaya rekorlar kırmaya devam ediyor. Şirket, ağustos ayında da 30.000'den fazla araç teslim ederek temmuzdaki rekorunu tekrarladı. Ancak bu ivme, üretim kapasitesinin talebe yetişememesi nedeniyle teslimat sürelerinde ciddi gecikmelere neden oluyor.

    Xiaomi YU7 yok satıyor

    Kaçıranlar için Xiaomi YU7, 26 Haziran'da satışa çıktığı günden bu yana büyük bir talep gördü. İlk üç dakikada 200.000 adet sipariş alınırken, 18 saat içinde bu sayı 240.000'i aştı. SUV modeli; 253.500 yuan (yaklaşık 30.300 €) başlangıç fiyatıyla 329.900 yuan (39.490 €) seviyesine kadar uzanan fiyat aralığı, 800V mimarisi ve 760 km ile 835 km arasında değişen menzil seçenekleriyle geliyor. 

    Yoğun ilgi ise teslimat sürelerini uzatıyor. Xiaomi'nin mobil uygulamasına göre bugün verilen siparişlerin teslimatı 56 haftaya kadar gecikmeye başladı. Bu da YU7 için 2026'nın ikinci yarısına kadar beklemek gerektiği anlamına geliyor. Şirket, temmuzda ikinci fabrika fazı için işe alımlara başlamış ve haziranda üçüncü tesis için yer seçimini tamamlamıştı. Ancak kısa vadede kapasite artışı olmayacağı için durum daha kötü hale gelebilir.

    Öte yandan YU7, markanın tek kozu değil. Mart 2024'te tanıtılan SU7 sedan, 215.900 yuan ile 299.900 yuan arası fiyatlandırma ve 700–830 km menzil seçenekleriyle Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki güvenilirliğini kanıtlamıştı. Şubat 2025'te tanıtılan SU7 Ultra ise üç motorlu yapısı, 1.548 beygir gücü, 2.1 saniyelik 0–100 km/h süresi ve 350 km/s maksimum hızıyla performans tutkunlarını hedefledi. 

    Son olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun, 2025 için 350.000 araçlık resmi satış hedefini açıklarken, kulislerde bu rakamın 400.000 ile 500.000 arasında olabileceği konuşuluyor. Daha uzun vadede ise 2027'de 800.000'den fazla teslimata ulaşmak planlanıyor.

