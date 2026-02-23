Xiaomi Tag tanıtıldı: Apple AirTag'e uygun fiyatlı rakip olacak

Xiaomi Tag takip cihazı neler sunuyor?
Xiaomi Tag konum verileri, iletim sırasında şifreleniyor ve yalnızca kullanıcı tarafınızdan görüntülenebiliyor. Bilinmeyen bir Tag kullanıcıyı uzun süre boyunca takip ederse, sistem anti-takip uyarısı göndererek bilgilendiriyor.
Xiaomi Tag nasıl çalışıyor? Xiaomi, takip cihazının çalışma biçimine ilişkin olarak “Yakınındaki cihazlar tarafından algılanabilen güvenli Bluetooth sinyali gönderiyor. Bu cihazlar konumu anonim olarak buluta yükleyerek ilgili takip uygulaması üzerinden görmenizi sağlıyor. Tüm işlem gizliliğinizi korumak amacıyla şifreleniyor.”
Xiaomi Tag, kullanıcının yakınındaki bir eşyayı kaybettiğinde bulmasına yardımcı olmak için ses çıkaran dahili piezoelektrik zil içeriyor. Xiaomi takip cihazı, değiştirilebilir CR2032 pil ile çalışıyor ve yaklaşık bir yıla kadar dayanıyor. 10 g ağırlığında ve IP67 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olan takip cihazı, tekli ve 4’lü paket olarak satılacak ancak henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı.
Xiaomi Tag özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 46.5 x 31 x 7.2 mm, 10 gr
- Toza ve suya dayanıklılık: IP67 derecesi
- Bağlantı: Bluetooth 5.4 (yakınlık bulma), NFC (dokunma ile kayıp modu)
- Hoparlör: Dahili piezoelektrik zil
- Pil tipi: Çıkarılabilir CR2032 düğme pili
- Sensör: İvme ölçer
- Uyumluluk: Google Android Find Hub (Android 9 ve üzeri), Apple Find By (iOS 14.5 ve üzeri)