    Xiaomi Tag tanıtıldı: Apple AirTag'e uygun fiyatlı rakip olacak

    Xiaomi, Apple AirTag takip cihazına uygun fiyatlı en iyi alternatiflerden birini tanıttı. 10 gram ağırlığında olan Xiaomi Tag, Apple Bul ve Google Android Find Hub protokolleriyle uyumlu.

    uygun fiyatlı Apple AirTag alternatifi Xiaomi Tag tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni takip cihazı aksesuarını küresel web sitesinde listeledi. Yakında gerçekleşecek Xiaomi 17 serisinin küresel lansmanıyla birlikte satışa sunulması beklenen Xiaomi Tag, Apple Find My ve Google Android Find Hub protokolleriyle uyumlu ve yalnızca 10 gram ağırlığında.

    Xiaomi Tag takip cihazı neler sunuyor?

    xiaomi takip cihazı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Tag, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısını kullanıyor, ultra geniş bant (UWB) teknolojisini desteklemiyor. Xiaomi Tag, eşya kullanıcıdan uzaklaştığında, kullanıcının sık bulunduğu konumda değilse uygulama “geride bırakma uyarısı” gönderiyor. Ayrıca, kullanıcının bir eşyayı kayıp olarak işaretlemesi ve seçtiği iletişim bilgilerini eklemesi için Kayıp Modu mevcut. Google Find Hub kullanıcıları eşyayı bulursa, sahibinin bilgilerini içeren bir açılır pencereyle karşılaşıyor. Apple Find My kullanıcıları ise NFC dokunuşuyla kaydedilmiş iletişim bilgilerini görebiliyor.

    Xiaomi Tag konum verileri, iletim sırasında şifreleniyor ve yalnızca kullanıcı tarafınızdan görüntülenebiliyor. Bilinmeyen bir Tag kullanıcıyı uzun süre boyunca takip ederse, sistem anti-takip uyarısı göndererek bilgilendiriyor.

    Xiaomi Tag nasıl çalışıyor? Xiaomi, takip cihazının çalışma biçimine ilişkin olarak “Yakınındaki cihazlar tarafından algılanabilen güvenli Bluetooth sinyali gönderiyor. Bu cihazlar konumu anonim olarak buluta yükleyerek ilgili takip uygulaması üzerinden görmenizi sağlıyor. Tüm işlem gizliliğinizi korumak amacıyla şifreleniyor.

    Xiaomi Tag, kullanıcının yakınındaki bir eşyayı kaybettiğinde bulmasına yardımcı olmak için ses çıkaran dahili piezoelektrik zil içeriyor. Xiaomi takip cihazı, değiştirilebilir CR2032 pil ile çalışıyor ve yaklaşık bir yıla kadar dayanıyor. 10 g ağırlığında ve IP67 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olan takip cihazı, tekli ve 4’lü paket olarak satılacak ancak henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı.

    Xiaomi Tag özellikleri

    Xiaomi Tag özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Boyut ve ağırlık: 46.5 x 31 x 7.2 mm, 10 gr
    • Toza ve suya dayanıklılık: IP67 derecesi
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4 (yakınlık bulma), NFC (dokunma ile kayıp modu)
    • Hoparlör: Dahili piezoelektrik zil
    • Pil tipi: Çıkarılabilir CR2032 düğme pili
    • Sensör: İvme ölçer
    • Uyumluluk: Google Android Find Hub (Android 9 ve üzeri), Apple Find By (iOS 14.5 ve üzeri)
