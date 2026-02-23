Xiaomi Tag tanıtıldı: Apple AirTag'e uygun fiyatlı rakip olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni takip cihazı aksesuarını küresel web sitesinde listeledi. Yakında gerçekleşecek Xiaomi 17 serisinin küresel lansmanıyla birlikte satışa sunulması beklenen Xiaomi Tag, Apple Find My ve Google Android Find Hub protokolleriyle uyumlu ve yalnızca 10 gram ağırlığında.

Xiaomi, dünyanın en ince MagSafe powerbank'ini piyasaya sürüyor 5 sa. önce eklendi

Xiaomi Tag takip cihazı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Tag, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısını kullanıyor, ultra geniş bant (UWB) teknolojisini desteklemiyor. Xiaomi Tag, eşya kullanıcıdan uzaklaştığında, kullanıcının sık bulunduğu konumda değilse uygulama “geride bırakma uyarısı” gönderiyor. Ayrıca, kullanıcının bir eşyayı kayıp olarak işaretlemesi ve seçtiği iletişim bilgilerini eklemesi için Kayıp Modu mevcut. Google Find Hub kullanıcıları eşyayı bulursa, sahibinin bilgilerini içeren bir açılır pencereyle karşılaşıyor. Apple Find My kullanıcıları ise NFC dokunuşuyla kaydedilmiş iletişim bilgilerini görebiliyor.

Xiaomi Tag konum verileri, iletim sırasında şifreleniyor ve yalnızca kullanıcı tarafınızdan görüntülenebiliyor. Bilinmeyen bir Tag kullanıcıyı uzun süre boyunca takip ederse, sistem anti-takip uyarısı göndererek bilgilendiriyor.

Xiaomi Tag nasıl çalışıyor? Xiaomi, takip cihazının çalışma biçimine ilişkin olarak “Yakınındaki cihazlar tarafından algılanabilen güvenli Bluetooth sinyali gönderiyor. Bu cihazlar konumu anonim olarak buluta yükleyerek ilgili takip uygulaması üzerinden görmenizi sağlıyor. Tüm işlem gizliliğinizi korumak amacıyla şifreleniyor.”

Xiaomi Tag, kullanıcının yakınındaki bir eşyayı kaybettiğinde bulmasına yardımcı olmak için ses çıkaran dahili piezoelektrik zil içeriyor. Xiaomi takip cihazı, değiştirilebilir CR2032 pil ile çalışıyor ve yaklaşık bir yıla kadar dayanıyor. 10 g ağırlığında ve IP67 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip olan takip cihazı, tekli ve 4’lü paket olarak satılacak ancak henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Xiaomi Tag özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyut ve ağırlık: 46.5 x 31 x 7.2 mm, 10 gr

Toza ve suya dayanıklılık: IP67 derecesi

Bağlantı: Bluetooth 5.4 (yakınlık bulma), NFC (dokunma ile kayıp modu)

Hoparlör: Dahili piezoelektrik zil

Pil tipi: Çıkarılabilir CR2032 düğme pili

Sensör: İvme ölçer

Uyumluluk: Google Android Find Hub (Android 9 ve üzeri), Apple Find By (iOS 14.5 ve üzeri)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Tag tanıtıldı: Apple AirTag'e uygun fiyatlı rakip olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: