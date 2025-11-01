Xiaomi telefonlarda Steam oyunları dönemi

Xiaomi Game Center değişiyor
Xiaomi Game Center uygulaması normalde kataloğunda pek çok mini oyun barındıran ve bunları indirmeden oynamanızı sağlayan bir platform. Ayrıca özel olarak hazırlamış seçki önerileri de kullanıcılara sunuluyor.
Uygulamanın son güncellemesi ise Redmi K90 özelinde önemli bir değişiklik getiriyor. Yeni emülatör altyapısı ile Steam oyunları oynamak artık mümkün. İlk etapta Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong, ve Stardew Valley kullanıcılara sunulmuş. Sonrasında kataloğun büyüyeceği ifade ediliyor.
Xiaomi emülatör altyapısında kendi Winplay Engine motorunu kullanıyor ve daha önce bu motorun PC oyunlarını oynatabilecek seviyeye geldiğini duyurmuştu. Emülatör halen alfa aşamasında olduğu için oynanış esnasında bazı problemlerin olabileceği belirtildi.
Uygulamada bunun haricinde yeni bir başarı sistem, daha iyileştirilmiş bulut senkronizasyon özelliği, popüler pek çok gamepad desteği, ekran üzeri kontrollerde iyileştirmeler gibi yenilikler getiriyor ve bunlar uyumlu tüm Xiaomi cihazlarına sağlanmış durumda.
