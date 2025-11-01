Giriş
    Xiaomi telefonlarda Steam oyunları dönemi

    Xiaomi Game Center uygulamasında yapılan güncelleme ile kullanıcılar emülatör üzerinden Steam oyunlarını oynayabilecek. Özellik Redmi K90 modelinde testlere başladı. 

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Android telefonlarda uzun bir süredir yer alan emülatör oyunlarına Xiaomi da en tepeden giriş yapıyor. Redmi K90 akıllı telefon modelinde Steam oyunlarını oynamak mümkün hale geliyor. 

    Xiaomi Game Center değişiyor

    Xiaomi Game Center uygulaması normalde kataloğunda pek çok mini oyun barındıran ve bunları indirmeden oynamanızı sağlayan bir platform. Ayrıca özel olarak hazırlamış seçki önerileri de kullanıcılara sunuluyor. 

    Uygulamanın son güncellemesi ise Redmi K90 özelinde önemli bir değişiklik getiriyor. Yeni emülatör altyapısı ile Steam oyunları oynamak artık mümkün. İlk etapta Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong, ve Stardew Valley kullanıcılara sunulmuş. Sonrasında kataloğun büyüyeceği ifade ediliyor. 

    Xiaomi emülatör altyapısında kendi Winplay Engine motorunu kullanıyor ve daha önce bu motorun PC oyunlarını oynatabilecek seviyeye geldiğini duyurmuştu. Emülatör halen alfa aşamasında olduğu için oynanış esnasında bazı problemlerin olabileceği belirtildi. 

    Uygulamada bunun haricinde yeni bir başarı sistem, daha iyileştirilmiş bulut senkronizasyon özelliği, popüler pek çok gamepad desteği, ekran üzeri kontrollerde iyileştirmeler gibi yenilikler getiriyor ve bunlar uyumlu tüm Xiaomi cihazlarına sağlanmış durumda. 

    Profil resmi
