    Xiaomi telefonlara sevindiren haber: AirDrop desteği geliyor

    Xiaomi, HyperOS üzerinden Quick Share'a AirDrop desteği eklediğini duyurdu. Böylece Xiaomi cihazlar ile Apple ürünleri arasında dosya paylaşımı çok daha kolay hale geliyor.

    Xiaomi, Android ve Apple ekosistemleri arasındaki dosya paylaşımını kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Şirket, HyperOS için yaptığı duyuruda Quick Share özelliğine AirDrop desteği eklediğini açıkladı.

    Xiaomi, Quick Share'a AirDrop desteği ekledi

    Xiaomi cihazlar ve iPhone kullanıcıları arasında dosya paylaşımı artık daha pratik bir hale geliyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre kullanıcılar, Xiaomi cihazlarından içerik paylaşırken Apple cihazlarını doğrudan Quick Share menüsünde görebilecek.

    Peki AirDrop desteği neler sunacak? Yeni özellik sayesinde fotoğraf, video, belge ve diğer dosyaların Xiaomi telefonlar ile iPhone, iPad ve Mac cihazları arasında daha hızlı aktarılması hedefleniyor. Özellikle hem Android hem de Apple cihazlarını birlikte kullanan kullanıcılar için bu entegrasyonun önemli bir kolaylık.

    Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Xiaomi 17T Pro dışında desteğin hangi modeller için sunulduğu net olarak belirtilmedi. Bu nedenle özelliğin tüm Xiaomi cihazlarına mı yoksa belirli HyperOS sürümlerine sahip modellere mi geleceği henüz bilinmiyor. Bu nedenle AirDrop entegrasyonunun tüm uyumlu Xiaomi modellerine ulaşması biraz zaman alabilir.

    Xiaomi'nin AirDrop desteğini hangi cihazlara ve hangi bölgelerde sunacağına ilişkin daha fazla detayın önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor.

