Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mijia Titanium Thermos 1.2L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Mijia Titanium Thermos 1.2L termos modeli teknoloji odaklı özelliklerden ziyade kullanıcının sağlığına ve dayanıklılığa odaklı geleneksel bir tasarım benimsiyor. 

    Mijia Titanium Thermos 1.2L Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni ürünü Mijia Titanium Thermos 1.2L modelini resmi olarak tanıttı. Özellikle uzun süreli içecek kullanımı için tasarlanan termos, hem kullanım hem de sağlık açısından dikkat çeken özellikler taşıyor.

    Mijia Titanium Thermos 1.2L özellikleri ve fiyatı

    Termos, iç ve dış yapısında %99 saflık oranına sahip titanyum kullanılarak çift katman tekniğiyle üretilmiş. Bu malzeme hafifliği, paslanmaz yapısı ve doğal antibakteriyel özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca ağır metal sızıntısına karşı dayanıklılık sağlayarak uzun vadede güvenli kullanım sunuyor.

    1200 ml kapasiteye sahip termosta çıkarılabilir saf titanyum çay süzgeci bulunuyor. Ayrıca tek elle kullanım için bas-dök özelliği, özel tasarlanmış ağız kısmıyla birleşiyor. Bu yapı hem sıvının akışını kolaylaştırıyor hem de sıçramayı önleyerek toz girişini engelliyor. Çift basınç tahliye sistemi ise içerde oluşabilecek buharı güvenli şekilde dışarı atarak termosun kullanımını daha güvenli hale getiriyor.

    Ürün sıcak içecekleri 12 saat boyunca 50 derecenin üzerinde, soğuk içecekleri ise 14 derecenin altında koruyabiliyor. Alt kısmında yer alan silikon taban, kaymayı önleyerek kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca ürün, tuzlu nem testlerinden de başarıyla geçerek korozyona karşı ekstra dayanıklılık sunduğunu kanıtlamış. Şirket, termosu kendi Youpin kitlesel fonlama platformunda satışa sunacak. Kampanya 22 Eylül’de başlayacak ve ürün, 369 yuan (yaklaşık 52 dolar) fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aybars kimdir yazın araba klima ayarı buzdolabı buzluk dondurmuyor 1 yıldan uzun taahhüt cayma bedeli lg dual cool 24000 btu yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum