Mijia Titanium Thermos 1.2L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni ürünü Mijia Titanium Thermos 1.2L modelini resmi olarak tanıttı. Özellikle uzun süreli içecek kullanımı için tasarlanan termos, hem kullanım hem de sağlık açısından dikkat çeken özellikler taşıyor.

Mijia Titanium Thermos 1.2L özellikleri ve fiyatı

Termos, iç ve dış yapısında %99 saflık oranına sahip titanyum kullanılarak çift katman tekniğiyle üretilmiş. Bu malzeme hafifliği, paslanmaz yapısı ve doğal antibakteriyel özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca ağır metal sızıntısına karşı dayanıklılık sağlayarak uzun vadede güvenli kullanım sunuyor.

Redmi Desktop Speaker 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

1200 ml kapasiteye sahip termosta çıkarılabilir saf titanyum çay süzgeci bulunuyor. Ayrıca tek elle kullanım için bas-dök özelliği, özel tasarlanmış ağız kısmıyla birleşiyor. Bu yapı hem sıvının akışını kolaylaştırıyor hem de sıçramayı önleyerek toz girişini engelliyor. Çift basınç tahliye sistemi ise içerde oluşabilecek buharı güvenli şekilde dışarı atarak termosun kullanımını daha güvenli hale getiriyor.

Ürün sıcak içecekleri 12 saat boyunca 50 derecenin üzerinde, soğuk içecekleri ise 14 derecenin altında koruyabiliyor. Alt kısmında yer alan silikon taban, kaymayı önleyerek kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca ürün, tuzlu nem testlerinden de başarıyla geçerek korozyona karşı ekstra dayanıklılık sunduğunu kanıtlamış. Şirket, termosu kendi Youpin kitlesel fonlama platformunda satışa sunacak. Kampanya 22 Eylül’de başlayacak ve ürün, 369 yuan (yaklaşık 52 dolar) fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: