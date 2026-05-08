Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi titanyum çelik alaşımlı su ısıtıcısını duyurdu

    Xiaomi akıllı özelliklerden ziyade dayanıklılık ve hijyenik ortamlara önem veren tüketiciler için titanyum çelik alaşımdan imal edilmiş yekpare su ısıtıcısını duyurdu.

    Mijia Constant Temperature Electric Kettle Titanium Steel Edition Tam Boyutta Gör
    Mutfakların vazgeçilmezi kettle ya da su ısıtıcısı, Xiaomi’nin de önem verdiği segmentlerden birisi. Firma sürekli olarak yeni kettle modelleri ile piyasada varlığını arttırıyor. Bu kez sağlamlığa odaklanan yeni bir model duyuruldu.

    Xiaomi titanyum kettle özellikleri ve fiyatı

    Mijia Constant Temperature Electric Kettle Titanium Steel Edition şeklinde uzun bir isme sahip olan kettle modeli gıda teması için uygun titanyum çelik alaşıma yer veriyor. Firma bu malzemenin zamanla korozyon ve asit-alkali aşınmaya karşı daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Günlük kullanımda, su ısıtıcısının uzun süre bozulmadan kalması ve suya metalik tat vermemesi amaçlanıyor.

    İç yüzey tek parça ve birleşimsiz metalden imal edildiği için bakımı oldukça kolay. Zor ulaşılabilen bölgelerde kireç oluşumunun önüne geçiliyor. Üst kısmındaki 13.5 cm genişliğindeki açıklık, temizlik için elin rahatça girmesine imkân sağlıyor.

    Tek seferde 1.7 litrelik suyu ısıtabilen cihaz 1800W gücündeki tabanı sayesinde hızlı ve eşit ısı dağılımı sunuyor. Alt kısımdaki bir tuş sayesinde sıcak suyun 55 derece seviyesinde 24 saat boyunca sabit tutulması mümkün oluyor. Bu özellik, gün boyunca sıkça çay veya ılık su tüketen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

    Xiaomi titanyum kettle satışa sunuyor Tam Boyutta Gör

    Güvenlik tarafında çift katmanlı yalıtımlı dış yüzey, iki aşamalı ve yavaş açılma mekanizmalı kapak, kuru çalışmayı önleme, otomatik kapanma, aşırı ısınma koruması, 10000 kez dayanıklılık testinden geçirilen termostat gibi özellikleri mevcut. Mijia Constant Temperature Electric Kettle Titanium Steel Edition kettle modeli 20$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beta balığı yem yemiyor jeep renegade yorum kredi kartı son ödeme tarihi saat kaça kadar o kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış sözleri 1.6 puretech motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum