Xiaomi titanyum çelik alaşımlı su ısıtıcısını duyurdu

Xiaomi titanyum kettle özellikleri ve fiyatı
Mijia Constant Temperature Electric Kettle Titanium Steel Edition şeklinde uzun bir isme sahip olan kettle modeli gıda teması için uygun titanyum çelik alaşıma yer veriyor. Firma bu malzemenin zamanla korozyon ve asit-alkali aşınmaya karşı daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Günlük kullanımda, su ısıtıcısının uzun süre bozulmadan kalması ve suya metalik tat vermemesi amaçlanıyor.
İç yüzey tek parça ve birleşimsiz metalden imal edildiği için bakımı oldukça kolay. Zor ulaşılabilen bölgelerde kireç oluşumunun önüne geçiliyor. Üst kısmındaki 13.5 cm genişliğindeki açıklık, temizlik için elin rahatça girmesine imkân sağlıyor.
Tek seferde 1.7 litrelik suyu ısıtabilen cihaz 1800W gücündeki tabanı sayesinde hızlı ve eşit ısı dağılımı sunuyor. Alt kısımdaki bir tuş sayesinde sıcak suyun 55 derece seviyesinde 24 saat boyunca sabit tutulması mümkün oluyor. Bu özellik, gün boyunca sıkça çay veya ılık su tüketen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.
Güvenlik tarafında çift katmanlı yalıtımlı dış yüzey, iki aşamalı ve yavaş açılma mekanizmalı kapak, kuru çalışmayı önleme, otomatik kapanma, aşırı ısınma koruması, 10000 kez dayanıklılık testinden geçirilen termostat gibi özellikleri mevcut. Mijia Constant Temperature Electric Kettle Titanium Steel Edition kettle modeli 20$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: