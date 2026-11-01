Xiaomi TV A Pro e serisi tanıtıldı: 32-85 inç, Google TV, 120Hz Oyun Modu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Google Asistan, Apple AirPlay ve Google Cast desteği sunan bir dizi yeni akıllı televizyonu piyasaya sürdü. Şirket, küresel sitesine farklı boyutlarda dokuz yeni TV A Pro e modeli ekledi. Henüz fiyatlandırma veya piyasaya çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, televizyonların Xiaomi'nin küresel sitesinde yer alması, geniş çapta satışa sunulacaklarına işaret ediyor.

Televizyon Tavsiyeleri 1 hf. önce eklendi

Xiaomi TV A Pro e serisi özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV A Pro e serisi QLED panel kullanıyor. Seri, 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” ve 85 inç boyut seçeneğiyle geliyor. Tüm modeller, Xiaomi'nin TV Stick 4K (2. Nesil) ve TV Box S (3. Nesil) cihazlarında olduğu gibi Google TV işletim sistemiyle çalışıyor. Xiaomi'nin yeni akıllı televizyonları sesli komut özelliğine sahip uzaktan kumandalarla geliyor ve bu kumandalar üzerinde Netflix, Prime Video ve YouTube gibi popüler yayın platformlarına doğrudan erişim sağlayan özel kısayol tuşları bulunuyor.

Bununla birlikte, modeller arasında bazı temel farklar da mevcut. TV A Pro e serisindeki televizyonların çoğu 4K çözünürlüklü ve 60Hz yenileme hızına sahip panellerle, dört çekirdekli ARM Cortex-A55 işlemcilerle ve Mali-G52 2EE MC1 GPU ile donatılmış durumda. Xiaomi'nin 55, 65, 75 ve 85 inçlik modelleri, HDMI üzerinden Game Boost modu sayesinde yenileme hızlarını 120Hz'e çıkarabiliyor ancak 32, 43 ve 50 inçlik versiyonlarda bu özellik bulunmuyor.

Ayrıca, yalnızca Xiaomi TV A Pro 85 e modeli 15W stereo hoparlörlerle geliyor. Buna karşılık, diğer tüm modellerde daha düşük güç değerine sahip 10W'lık hoparlör bulunuyor. Ayrıca Xiaomi'nin iki FHD modeli, 1080p çözünürlüğe sahip olmalarına rağmen %94 DCI-P3 renk uzamı kapsamını koruyor. Bunun yanı sıra, TV A Pro 43 FHD e ve TV A Pro 50 FHD e modelleri, 4K versiyonlarına kıyasla daha zayıf işlemciyle çalışıyor ve daha az sayıda bağlantı noktasına sahip. Yeni Xiaomi TV A Pro e serisi akıllı televizyonların tam listesi ise şu şekilde:

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Xiaomi TV A Pro e serisi tanıtıldı: İşte modeller ve özellikleri

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