Xiaomi TV A Pro e serisi tanıtıldı: 32-85 inç, Google TV, 120Hz Oyun Modu

Xiaomi TV A Pro e serisi özellikleri ile neler sunuyor?
Bununla birlikte, modeller arasında bazı temel farklar da mevcut. TV A Pro e serisindeki televizyonların çoğu 4K çözünürlüklü ve 60Hz yenileme hızına sahip panellerle, dört çekirdekli ARM Cortex-A55 işlemcilerle ve Mali-G52 2EE MC1 GPU ile donatılmış durumda. Xiaomi'nin 55, 65, 75 ve 85 inçlik modelleri, HDMI üzerinden Game Boost modu sayesinde yenileme hızlarını 120Hz'e çıkarabiliyor ancak 32, 43 ve 50 inçlik versiyonlarda bu özellik bulunmuyor.
Ayrıca, yalnızca Xiaomi TV A Pro 85 e modeli 15W stereo hoparlörlerle geliyor. Buna karşılık, diğer tüm modellerde daha düşük güç değerine sahip 10W'lık hoparlör bulunuyor. Ayrıca Xiaomi'nin iki FHD modeli, 1080p çözünürlüğe sahip olmalarına rağmen %94 DCI-P3 renk uzamı kapsamını koruyor. Bunun yanı sıra, TV A Pro 43 FHD e ve TV A Pro 50 FHD e modelleri, 4K versiyonlarına kıyasla daha zayıf işlemciyle çalışıyor ve daha az sayıda bağlantı noktasına sahip. Yeni Xiaomi TV A Pro e serisi akıllı televizyonların tam listesi ise şu şekilde:
- Xiaomi TV A Pro 32 e
- Xiaomi TV A Pro 43 e / Xiaomi TV A Pro 43 FHD e
- Xiaomi TV A Pro 50 e / Xiaomi TV A Pro 50 FHD e
- Xiaomi TV A Pro 55 e
- Xiaomi TV A Pro 65 e
- Xiaomi TV A Pro 75 e
- Xiaomi TV A Pro 85 e