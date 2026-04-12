Xiaomi TV'ler için büyük güncelleme: İşte yeni arayüz ve yenilikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi, en yeni özelliklere sahip yeni bir güncellemenin yakında TV masaüstü için geleceğini duyurdu. Şirket, piyasaya birçok televizyon sürdü; bunların hepsi çok yakında yeni güncellemeyi alacak.

Xiaomi TV Desktop 4.0 güncellemesi neler getiriyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV Desktop 4.0, önceki yatay yapının yerini alan dikey gezinme düzenine sahip yeniden tasarlanmış bir arayüz sunuyor. Bu değişikliğin gezinmeyi hızlandırarak kullanıcıların sık kullanılan özelliklere ve önerilen içeriklere daha az adımla erişmesini sağlaması bekleniyor. Arayüzün tepki hızının da iyileşmesi bekleniyor.

Önemli bir diğer ekleme ise, popüler dizi ve programların öne çıkan bölümlerini doğrudan ana ekranda önizleme özelliği. Bu, kullanıcıların tam bölümleri açmaya gerek kalmadan içerikleri hızlı bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak. Oynatma geçmişi bölümü de iyileştirildi; daha kolay erişim için içerik türüne ve zamana göre izleme kayıtları düzenlenmiş olarak çıkacak.

Spor bölümünde de geliştirmeler var. Kullanıcılar yaklaşan maçlar için hatırlatıcılar ayarlayabilecek, maçlar canlı yayınlanmaya başladığında bildirim alacak. Güncelleme ayrıca büyük turnuvalar sırasında faydalı olabilecek, aynı ekranda birden fazla maçı izleme desteği de sunacak.

Ebeveyn kontrolü özellikleri de geliştirildi. Geliştirilmiş çocuk modu, bağlı cihazlar aracılığıyla uzaktan yönetime olanak tanıyarak ekran kilitleme, izleme süresi sınırlamaları ve izleme raporlarına erişim gibi işlevleri açıyor. Bu, ebeveynlerin çocuklarının ekran kullanımını daha etkili bir şekilde takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak.

Xiaomi TV Desktop 4.0 güncellemesini alacak TV modelleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV Desktop 4.0 güncellemesi ilk olarak Çin’deki kullanıcılara sunulacak ve 13 Nisan'dan itibaren kademeli olarak dağıtılacak. Güncellemeyi şu TV modelleri alacak:

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TV S Mini LED serisi

Redmi TV X 2025 serisi

Redmi Monitor G Pro 27U

Redmi TV MAX 2025 serisi

Redmi Smart TV A Pro serisi

Redmi Smart TV A 2025 serisi

