Xiaomi TV'ler için büyük güncelleme: İşte yeni arayüz ve yenilikler

Xiaomi TV Desktop 4.0 güncellemesi neler getiriyor?
Önemli bir diğer ekleme ise, popüler dizi ve programların öne çıkan bölümlerini doğrudan ana ekranda önizleme özelliği. Bu, kullanıcıların tam bölümleri açmaya gerek kalmadan içerikleri hızlı bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak. Oynatma geçmişi bölümü de iyileştirildi; daha kolay erişim için içerik türüne ve zamana göre izleme kayıtları düzenlenmiş olarak çıkacak.
Spor bölümünde de geliştirmeler var. Kullanıcılar yaklaşan maçlar için hatırlatıcılar ayarlayabilecek, maçlar canlı yayınlanmaya başladığında bildirim alacak. Güncelleme ayrıca büyük turnuvalar sırasında faydalı olabilecek, aynı ekranda birden fazla maçı izleme desteği de sunacak.
Ebeveyn kontrolü özellikleri de geliştirildi. Geliştirilmiş çocuk modu, bağlı cihazlar aracılığıyla uzaktan yönetime olanak tanıyarak ekran kilitleme, izleme süresi sınırlamaları ve izleme raporlarına erişim gibi işlevleri açıyor. Bu, ebeveynlerin çocuklarının ekran kullanımını daha etkili bir şekilde takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak.
Xiaomi TV Desktop 4.0 güncellemesini alacak TV modelleri
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
- Xiaomi TV S Mini LED serisi
- Redmi TV X 2025 serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Redmi TV MAX 2025 serisi
- Redmi Smart TV A Pro serisi
- Redmi Smart TV A 2025 serisi
