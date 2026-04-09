Xiaomi TV S Mini LED 2026 tanıtıldı: 2000 nit parlaklık, AI ve dahası

Xiaomi TV S Mini LED 2026 serisi neler sunuyor?
Kaçıranlar için Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi, 288Hz oyun modu, düşük yansımalı panel ve yapay zeka destekli görüntü motoru gibi özelliklerle öne çıkmıştı. 2026 serisi ise bu yapıyı daha ileri taşıyarak özellikle parlaklık ve ekran boyutu tarafında çıtayı yükseltiyor. Yeni seri, 55, 65, 75, 85 ve ilk kez 100 inç olmak üzere daha geniş bir ekran seçenekleriyle geliyor.
Panel tarafında yine Mini LED teknolojisi tercih edilirken, düşük yansımalı kaplama korunuyor. Bu sayede farklı ışık koşullarında daha net bir görüntü elde edilmesi hedefleniyor. Parlaklık tarafında dikkat çeken bir artış var. 2025 modelinde 1.700 nit seviyesinde olan değer, yeni seride 2.000 nit seviyesine kadar çıkıyor. Renk gamı tarafında ise %94 DCI-P3 kapsamı korunuyor.
Yenileme hızı yine 144Hz olarak sunulurken, oyun senaryolarında 288Hz'e kadar çıkabiliyor. Yerel karartma bölgeleri de modele göre artış gösteriyor. Örneğin 55 inç modelde 576 bölge sunulurken, daha büyük ekranlarda bu sayı daha da yükseliyor. Bu da kontrast ve siyah seviyesinde daha hassas kontrol anlamına geliyor.
Ses tarafında ise TV S Mini LED 2026 serisine Harman destekli ses ayarları ve Dolby Atmos desteğiyle 2.1 kanal hoparlör sistemi eşlik edecek. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği korunurken, işletim sistemi yine HyperOS tabanlı arayüzle geliyor.
Xiaomi TV S Mini LED 2026 fiyatları
Fiyatlandırmaya bakıldığında, 55 inç modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.099 yuan (453 dolar) seviyesinde. Serinin en büyük üyesi olan 100 inç model ise 10.499 yuan (yaklaşık 1.535 dolar) seviyesine kadar çıkıyor. Şu an için cihazlar Çin'de ön siparişe açılmış durumda ve ilerleyen dönemde küresel pazara ulaşması bekleniyor.
