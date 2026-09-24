Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 tanıtıldı: 5.000 nit parlaklık ve 180Hz ekran

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, televizyon pazarındaki yeni amiral gemisi serisi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 modellerini tanıttı. Şirketin ilk RGB-Mini LED televizyon serisi olan yeni modeller, 5.000 nit maksimum parlaklık, 4K çözünürlük, 180Hz yenileme hızı ve gelişmiş bölgesel karartma teknolojisiyle geliyor. Seri, 65 inçten 98 inçe kadar dört farklı ekran boyutuyla satışa çıkacak.

RGB-Mini LED teknolojisi neler sunuyor?

Xiaomi'nin yeni televizyonlarında geleneksel beyaz arka aydınlatma yerine kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynakları ayrı olarak kullanılıyor. Bu yapı sayesinde ekran, BT.2020 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayabiliyor. Ayrıca yeni RGB aydınlatma sistemi, tek renkli sahnelerde önceki 2026 modellerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında serinin tamamı 4K çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. Maksimum parlaklık ise 5.000 nit seviyesine ulaşıyor. Bölgesel karartma noktalarının sayısı ekran boyutuna göre değişiyor. Buna göre 65 inç'te 2.160 bölgesel karartma alanı, 75 inç'te 2.880, 85 inç'te 3.744 ve 98 inç'te 4.860 alan bulunuyor.

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Ekranlarda, yansıma oranını yüzde 1,8 seviyesine indiren düşük yansımalı kaplama bulunuyor. Bu özellik özellikle aydınlık ortamlarda ekranın daha rahat görülmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 serisi, oyun tarafında da güncel özelliklere sahip. Televizyonlarda VRR, MEMC ve AMD FreeSync Premium Pro desteği bulunuyor. Dört adet HDMI 2.1 bağlantısından biri eARC desteği sunarken, Wi-Fi 6, Ethernet ve USB bağlantıları da yer alıyor.

Oyuncular için 180Hz yenileme hızı

Donanım tarafında televizyonlarda dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama bulunuyor. Cihazlar HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor. Ayrıca dahili milimetre dalga radar sensörü, izleyicinin oturduğu konumu algılayarak görüntüyü buna göre ayarlayabiliyor. Ses tarafında ise 130W gücünde 2.1.2 kanal sistem kullanılıyor. Yukarı yönlü hoparlörlere ve dahili subwoofer'a sahip sistem Harman tarafından ayarlanmış.

Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 fiyatı

Yeni televizyonlar şimdilik Çin'de satışa sunuldu. 65 inç'lik TV S Pro RGB-Mini LED modeli 893 dolar, 75 inç model 1042 dolar, 85 inç 1.311 dolar ve 98 inçlik model 1900 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Xiaomi'nin yeni serisinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise şu aşamada bilinmiyor.

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Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 tanıtıldı: İşte özellikleri

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