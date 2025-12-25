Xiaomi, üst seviye yeni tıraş makinesini satışa sundu: 95 güne kadar pil ömrü

Mijia Electric Shaver Pro özellikleri
Mijia Electric Shaver Pro, üç başlıklı döner bir tıraş sistemine sahip. Her başlık, kesme yüzey alanını artırmak ve daha az geçişte daha iyi kıl yakalama sağlamak için çift halkalı oluklu folyo kullanıyor. Sürtünmeyi azaltan mikro boncuklu kılavuz kaplaması ve düşük nikel oranlı paslanmaz çelik folyo sayesinde hassas ciltlerde tahriş riski düşürülüyor.
360 derece hareket kabiliyetine sahip yüzer başlık; çene, çene hattı ve yüz hatlarına uyum sağlamak için dikey, yatay, açılı ve salınımlı hareketleri destekliyor. Ayrıca uygulanan basıncı algılayan akıllı sensör, aşırı bastırmayı önlemek amacıyla arka taraftaki ışık halkasının rengini anlık olarak değiştirerek kullanıcıyı bilgilendirebiliyor.
Mijia Electric Shaver Pro, tıraş modu, pil durumu, seyahat kilidi ve bakım uyarılarını gösteren renkli bir ekrana da sahip. USB-C üzerinden hızlı şarj desteği sunan cihaz, günde bir dakikalık kullanım esas alındığında standart modda 95 güne, güçlendirilmiş modda ise 90 güne kadar pil ömrü vadediyor. IPX8 sertifikası sayesinde tamamen suya dayanıklı olan tıraş makinesi, hem kuru hem de ıslak kullanımı destekliyor.