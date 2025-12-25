Xiaomi, üst seviye yeni tıraş makinesini satışa sundu: 95 güne kadar pil ömrü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, amiral gemisi tıraş makinesi Mijia Electric Shaver Pro modelini Çin’de resmen satışa sundu. Çift halkalı sakal kilitleme yapısı, yüksek hızlı akıllı motoru ve 360 derece hareket edebilen tıraş başlığıyla gelen cihaz, 469 yuan (yaklaşık 66 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor.

Mijia Electric Shaver Pro özellikleri

Mijia Electric Shaver Pro, üç başlıklı döner bir tıraş sistemine sahip. Her başlık, kesme yüzey alanını artırmak ve daha az geçişte daha iyi kıl yakalama sağlamak için çift halkalı oluklu folyo kullanıyor. Sürtünmeyi azaltan mikro boncuklu kılavuz kaplaması ve düşük nikel oranlı paslanmaz çelik folyo sayesinde hassas ciltlerde tahriş riski düşürülüyor.

Tam Boyutta Gör İç kısımda yer alan çift içbükey paslanmaz çelik bıçaklar, MIM (Metal Enjeksiyon Kalıplama) teknolojisiyle üretilmiş. Bu bıçaklar dış folyo ile senkronize çalışarak daha kararlı bir sakal kavrama sistemi oluşturuyor, böylece geleneksel düz yuvalı tasarımlara kıyasla çekme hissi azalıyor ve kesim daha tutarlı hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, dakikada 5 milyon kesme hareketine ulaşabilen yüksek hızlı bir motorla çalışıyor. İçindeki akıllı çip, saniyede 100 kez ölçüm yaparak sakal yoğunluğuna göre motor gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcılara 2900 rpm’lik standart mod ve 3100 rpm’lik güçlendirilmiş mod olmak üzere iki farklı hız seçeneği sunuluyor.

Xiaomi 17 Ultra, şimdiden kamerasıyla şov yaptı 1 gün önce eklendi

360 derece hareket kabiliyetine sahip yüzer başlık; çene, çene hattı ve yüz hatlarına uyum sağlamak için dikey, yatay, açılı ve salınımlı hareketleri destekliyor. Ayrıca uygulanan basıncı algılayan akıllı sensör, aşırı bastırmayı önlemek amacıyla arka taraftaki ışık halkasının rengini anlık olarak değiştirerek kullanıcıyı bilgilendirebiliyor.

Mijia Electric Shaver Pro, tıraş modu, pil durumu, seyahat kilidi ve bakım uyarılarını gösteren renkli bir ekrana da sahip. USB-C üzerinden hızlı şarj desteği sunan cihaz, günde bir dakikalık kullanım esas alındığında standart modda 95 güne, güçlendirilmiş modda ise 90 güne kadar pil ömrü vadediyor. IPX8 sertifikası sayesinde tamamen suya dayanıklı olan tıraş makinesi, hem kuru hem de ıslak kullanımı destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Xiaomi, üst seviye yeni tıraş makinesini satışa sundu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: