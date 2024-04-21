Xiaomi, açık hava etkinlikleri için uygun fiyatlı Bluetooth hoparlörünü satışa sundu

Xiaomi’nin yeni Bluetooth hoparlörü, kullanışlı bir taşıma sapıyla tamamlanan sağlam dikdörtgen bir tasarıma sahip. Hoparlör, 125 x 85 x 146.7mm boyutlarında, 1 kilogramı biraz geçen ağırlığa sahip. Hoparlör çok şık tasarıma ek olarak her tarafında metal dokulu bir ızgaraya sahip. Gece kullanımı için alt kısmında LED ışık şeritleri bulunuyor.
Hoparlör, altı hoparlör tarafından desteklenen toplam 40 watt’lık sağlam bir çıkış sağlıyor. Xiaomi, 360 derece çok yönlü ses çıkışı sağlayan iki tweeter, iki orta bas hoparlör ve iki pasif radyatör olduğunu söylüyor.
Xiaomi ayrıca hoparlörün sesi net ve ayrıntılı bir şekilde yeniden üretmesini sağlayan Harman AudioEFX teknolojisine sahip. Açık hava etkinlikleri için tasarlanan bir hoparlör olduğundan elbette IP66 sertifikasına sahip. Hoparlör, kablosuz bağlantı sağlamak için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor ama daha hızlı ve uğraşsız bağlantı isteyenler için NFC desteği de mevcut. Bluetooth üzerinden yüksek kalitede ses aktarımına olanak tanıyan LHDC 5.0 codec bileşeninide de destekliyor.
Xiaomi, hoparlörün 14 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Hoparlör şu anda Çin’de 699 yuan (yaklaşık 100 dolar) fiyat etiketiyle satışa.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)