Xiaomi, açık hava etkinlikleri için uygun fiyatlı Bluetooth hoparlörünü satışa sundu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, sağlam tasarım ve uzun pil ömrüne sahip dış maken kullanımı için özel olarak tasarlanmış Bluetooth hoparlörünü satışa sundu. Mi sitesinde 100 dolar altı fiyatla satılan Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

En iyi ses bombası & bluetooth hoparlör tavsiyeleri 6 ay önce eklendi

Xiaomi’nin yeni Bluetooth hoparlörü, kullanışlı bir taşıma sapıyla tamamlanan sağlam dikdörtgen bir tasarıma sahip. Hoparlör, 125 x 85 x 146.7mm boyutlarında, 1 kilogramı biraz geçen ağırlığa sahip. Hoparlör çok şık tasarıma ek olarak her tarafında metal dokulu bir ızgaraya sahip. Gece kullanımı için alt kısmında LED ışık şeritleri bulunuyor.

Hoparlör, altı hoparlör tarafından desteklenen toplam 40 watt’lık sağlam bir çıkış sağlıyor. Xiaomi, 360 derece çok yönlü ses çıkışı sağlayan iki tweeter, iki orta bas hoparlör ve iki pasif radyatör olduğunu söylüyor.

Xiaomi ayrıca hoparlörün sesi net ve ayrıntılı bir şekilde yeniden üretmesini sağlayan Harman AudioEFX teknolojisine sahip. Açık hava etkinlikleri için tasarlanan bir hoparlör olduğundan elbette IP66 sertifikasına sahip. Hoparlör, kablosuz bağlantı sağlamak için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor ama daha hızlı ve uğraşsız bağlantı isteyenler için NFC desteği de mevcut. Bluetooth üzerinden yüksek kalitede ses aktarımına olanak tanıyan LHDC 5.0 codec bileşeninide de destekliyor.

Xiaomi, hoparlörün 14 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Hoparlör şu anda Çin’de 699 yuan (yaklaşık 100 dolar) fiyat etiketiyle satışa.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.