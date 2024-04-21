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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, açık hava etkinlikleri için uygun fiyatlı Bluetooth hoparlörünü satışa sundu

    Xiaomi, açık hava etkinlikleri için özel olarak tasarlanan Bluetooth hoparlörünü uygun fiyata satışa sundu. Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition, Harman AudioEFX teknolojisine sahip.
    xiaomi ucuz bluetooth hoparlör harman audioefx Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, sağlam tasarım ve uzun pil ömrüne sahip dış maken kullanımı için özel olarak tasarlanmış Bluetooth hoparlörünü satışa sundu. Mi sitesinde 100 dolar altı fiyatla satılan Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xiaomi’nin yeni Bluetooth hoparlörü, kullanışlı bir taşıma sapıyla tamamlanan sağlam dikdörtgen bir tasarıma sahip. Hoparlör, 125 x 85 x 146.7mm boyutlarında, 1 kilogramı biraz geçen ağırlığa sahip. Hoparlör çok şık tasarıma ek olarak her tarafında metal dokulu bir ızgaraya sahip. Gece kullanımı için alt kısmında LED ışık şeritleri bulunuyor.

    Hoparlör, altı hoparlör tarafından desteklenen toplam 40 watt’lık sağlam bir çıkış sağlıyor. Xiaomi, 360 derece çok yönlü ses çıkışı sağlayan iki tweeter, iki orta bas hoparlör ve iki pasif radyatör olduğunu söylüyor.

    Xiaomi ayrıca hoparlörün sesi net ve ayrıntılı bir şekilde yeniden üretmesini sağlayan Harman AudioEFX teknolojisine sahip. Açık hava etkinlikleri için tasarlanan bir hoparlör olduğundan elbette IP66 sertifikasına sahip. Hoparlör, kablosuz bağlantı sağlamak için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor ama daha hızlı ve uğraşsız bağlantı isteyenler için NFC desteği de mevcut. Bluetooth üzerinden yüksek kalitede ses aktarımına olanak tanıyan LHDC 5.0 codec bileşeninide de destekliyor.

    Xiaomi, hoparlörün 14 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Hoparlör şu anda Çin’de 699 yuan (yaklaşık 100 dolar) fiyat etiketiyle satışa.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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