Xiaomi, uygun fiyatlı hoparlörünü tanıttı: Kablosuz subwoofer, RGB aydınlatma ve fazlası

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni ses ürünü soundbar ve bir subwoofer'dan oluşuyor. Subwoofer kablo bağlantısı gerektirmiyor. Ancak, pil olmaması nedeniyle doğal olarak bir güç kaynağına ihtiyaç duyduğu için tamamen kablosuz değil.

Samsung Music Studio 5&7 kablosuz hoparlör tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

REDMI Computer Speaker 2 Pro Bundle neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Soundbar, dört sürücüye sahip: iki hoparlör ve iki pasif radyatör. Ses, 53° açıyla yansıtılıyor; bu, ses sisteminin tam karşısına geçildiğinde daha iyi bir ses deneyimi alınacağı anlamına geliyor. Subwoofer, 96 milimetre sürücüye sahip ve 60 Hz'e kadar bas frekanslarını üretmek üzere tasarlanmış.

Ses içeriği, Bluetooth 5.3 üzerinden sisteme aktarılabiliyor. Bu yönüyle akıllı telefondan ses aktarımı oldukça kolay. Ayrıca bir USB portu ve standart bir kulaklık girişi mevcut. Kablolu bağlantı gibi ayrı bir kontrol ünitesi bulunmuyor. Bunun yerine, ses çubuğunun kendisinde döner bir düğme yer alıyor. Altı farklı efekt içeren RGB aydınlatma entegre edilmiş olup, müziğe göre dinamik olarak ayarlanıyor. Ekolayzer da özelleştirilebiliyor.

Sistem Çin'de yaklaşık 70 dolara denk gelen indirimli bir tanıtım fiyatıyla satışta. Xiaomi piyasaya sürülme tarihiyle ilgili bilgi henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: