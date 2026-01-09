Xiaomi, uygun fiyatlı hoparlörünü tanıttı: Kablosuz subwoofer, RGB aydınlatma ve fazlası

REDMI Computer Speaker 2 Pro Bundle neler sunuyor?
Ses içeriği, Bluetooth 5.3 üzerinden sisteme aktarılabiliyor. Bu yönüyle akıllı telefondan ses aktarımı oldukça kolay. Ayrıca bir USB portu ve standart bir kulaklık girişi mevcut. Kablolu bağlantı gibi ayrı bir kontrol ünitesi bulunmuyor. Bunun yerine, ses çubuğunun kendisinde döner bir düğme yer alıyor. Altı farklı efekt içeren RGB aydınlatma entegre edilmiş olup, müziğe göre dinamik olarak ayarlanıyor. Ekolayzer da özelleştirilebiliyor.
Sistem Çin'de yaklaşık 70 dolara denk gelen indirimli bir tanıtım fiyatıyla satışta. Xiaomi piyasaya sürülme tarihiyle ilgili bilgi henüz açıklanmadı.