Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, uygun fiyatlı hoparlörünü tanıttı: Kablosuz subwoofer, RGB aydınlatma ve fazlası

    Xiaomi yeni ses sistemini piyasaya sürdü. Uygun fiyatlı soundbar, kablosuz subwoofer ve RGB aydınlatmayla diğer modeller arasına katılıyor.                      

    REDMI Computer Speaker 2 Pro Bundle Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni ses ürünü soundbar ve bir subwoofer'dan oluşuyor. Subwoofer kablo bağlantısı gerektirmiyor. Ancak, pil olmaması nedeniyle doğal olarak bir güç kaynağına ihtiyaç duyduğu için tamamen kablosuz değil.

    REDMI Computer Speaker 2 Pro Bundle neler sunuyor?

    Yeni Xiaomi soundbar özellikleri Tam Boyutta Gör
    Soundbar, dört sürücüye sahip: iki hoparlör ve iki pasif radyatör. Ses, 53° açıyla yansıtılıyor; bu, ses sisteminin tam karşısına geçildiğinde daha iyi bir ses deneyimi alınacağı anlamına geliyor. Subwoofer, 96 milimetre sürücüye sahip ve 60 Hz'e kadar bas frekanslarını üretmek üzere tasarlanmış.

    Ses içeriği, Bluetooth 5.3 üzerinden sisteme aktarılabiliyor. Bu yönüyle akıllı telefondan ses aktarımı oldukça kolay. Ayrıca bir USB portu ve standart bir kulaklık girişi mevcut. Kablolu bağlantı gibi ayrı bir kontrol ünitesi bulunmuyor. Bunun yerine, ses çubuğunun kendisinde döner bir düğme yer alıyor. Altı farklı efekt içeren RGB aydınlatma entegre edilmiş olup, müziğe göre dinamik olarak ayarlanıyor. Ekolayzer da özelleştirilebiliyor.

    Sistem Çin'de yaklaşık 70 dolara denk gelen indirimli bir tanıtım fiyatıyla satışta. Xiaomi piyasaya sürülme tarihiyle ilgili bilgi henüz açıklanmadı.

    Kaynakça https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=22467 https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-Soundbar-with-wireless-subwoofer-and-RGB-lighting-unveiled.1199973.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik vites d ye alınca vuruntu transistör muadili bulan program aştiden keçiören'e nasıl gidilir e sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır kıro ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30
    General Mobile Gm Era 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum