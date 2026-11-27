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Oynat Rekabet Kurumu, popüler akıllı telefon markaları Xiaomi ve Infinix için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmada Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko’nun mağaza fiyatlarına müdahale edip etmediği inceleniyor. Şirketlerin telefon satış fiyatlarını ortaklaşa belirleyerek ve hassas bilgileri paylaşarak piyasadaki rekabeti kısıtladığı iddia ediliyor. İhlal bulunması durumunda, mağazalar arası rekabet artacak ve uygun fiyatlı ürünlere erişim kolaylaşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Akıllı telefon pazarında fiyat rekabeti ve mağazaların uyguladığı indirimler Rekabet Kurumu'nun gündemine geldi. Kurum, Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına müdahale edildiği ve bazı şirketlerin fiyatları birlikte belirlediği iddialarıyla soruşturma başlattı.

Mağazaların satış fiyatlarına müdahale iddiası

Soruşturmanın ilk ayağında Xiaomi, Infinix ve Güncel Dijital bulunuyor. Bu şirketlerin, cep telefonlarını satan mağazaların satış fiyatlarına müdahale edip etmediği incelenecek. Böylece mağazaların kendi fiyatlarını ve indirimlerini bağımsız şekilde belirleyip belirleyemediği araştırılacak.

Rekabet Kurumu'nun incelemesinde Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko hakkındaki başka iddialar da yer alıyor. Şirketlerin cep telefonu satış fiyatlarını birlikte belirlediği veya rekabete hassas ticari bilgileri paylaşarak rekabeti sınırladığı şüphesi araştırılacak.

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Soruşturmanın sonucunda rekabeti kısıtlayan uygulamalar tespit edilirse mağazalar arasındaki fiyat rekabetinin güçlenmesi ve tüketicilerin daha uygun fiyatlı telefonlara ulaşması mümkün olabilir.

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Xiaomi ve Infinix telefonlarına yönelik fiyat soruşturması

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