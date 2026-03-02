Xiaomi, Vision GT isimli konsept süper otomobilini tanıttı: 1.900 beygir güç!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobile World Congress 2026 kapsamında düzenlenen etkinlikte Vision Gran Turismo (VGT) konsept süper otomobilini tanıttı. Bu tanıtım, şirketi yaklaşık 28 yıl sonra Vision Gran Turismo programına katılan ilk yeni marka konumuna getiriyor.

Vision Gran Turismo, otomobil üreticilerinin gerçek dünyadaki mühendislik veya üretim kısıtlamalarına bağlı kalmadan sıra dışı hiper otomobiller tasarlamasına olanak tanıyan bir proje. Bu araçlar çoğunlukla oyun dünyası için geliştiriliyor. Bazı markalar fiziksel konsept araçlar üretse de bunlar genellikle seri üretim modelleri değiller.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin Vision GT konsepti oldukça radikal bir tasarım dili taşıyor. Araç, yere yakın aerodinamik gövde yapısı, makas kapılar, büyük karbon fiber arka kanat, T şeklinde aydınlatma imzası ve agresif hava kanallarıyla dikkat çekiyor.

Şirket, bu model için şimdilik üretim planı bulunmadığını vurguluyor. Daha çok Xiaomi’nin mühendislik vizyonunu ve teknolojik iddiasını sergileyen bir konsept çalışma olarak değerlendiriliyor.

Xiaomi hiper otomobil dünyasına göz kırpıyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden biri olan Xiaomi, son yıllarda elektrikli otomobil sektörüne de ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu nedenle Vision GT konseptinin tanıtılması Xiaomi için önemli bir adım olarak görülüyor. Zira Vision Gran Turismo programı bugüne kadar ağırlıklı olarak Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz ve BMW gibi köklü otomobil üreticilerinin konseptlerine ev sahipliği yapmıştı.

Tam Boyutta Gör

900 V mimari, 1.900 beygir güç

Konsept aracın dikkat çeken teknik detaylarından biri de 900 voltluk silikon karbür (SiC) elektrik mimarisi. Günümüzde elektrikli araçların büyük bölümü 400V altyapı kullanırken, yeni modeller 800V mimariyi kullanıyor. SiC mimarisi, daha yüksek enerji verimliliği, daha az ısı kaybı ve dolayısıyla daha hızlı şarj ve daha yüksek performans gibi avantajları beraberinde getiriyor.

Xiaomi’ye göre konsept araç 1.900 beygir (1.417 kW) güç üretebiliyor.. Bu değer, yaklaşık 1.337 beygir güce sahip olan Ferrari Vision Gran Turismo konseptini geride bırakıyor. Xiaomi’nin seri üretim performans modeli Xiaomi SU7 Ultra halihazırda 1.500 beygirin üzerinde güç üretebiliyor.

Avrupa pazarına açılma planı

Konsept otomobilin MWC’de tanıtılması tesadüfi değil. Bu etkinlik Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarlarından biri ve Xiaomi’nin kıtadaki büyüme hedefleriyle örtüşüyor. Şirket, elektrikli araçlarını 2027 yılında Avrupa pazarına sunmayı planlıyor. Xiaomi ayrıca Münih merkezli bir araştırma ve geliştirme merkezi kurmayı ve Birleşik Krallık’taki perakende satış ağını genişletmeyi hedefliyor.

Raporlara göre Xiaomi elektrikli otomobil tarafında hızlı bir büyüme yakaladı ve 2025 yılında yaklaşık 410 bin elektrikli araç teslim etti. Ayrıca şirketin Xiaomi SU7 modeli Çin’de satışlarda Tesla Model 3’ü geride bırakmayı başardı.

Bunun yanında şirket, otomobil programının başlamasından sadece 602 gün içinde yaklaşık 500 bin araç üretmeyi başardı. Performans tarafında da dikkat çeken bir başarı elde edildi. SU7 Ultra, Nürburgring pistinde 7:04.957 tur zamanı elde ederek üretim elektrikli otomobiller arasında önemli bir dereceye imza attı.

