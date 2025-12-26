Xiaomi Watch 5 kas sinyal algılama özelliği ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin kış lansmanında tanıtılan Xiaomi Watch 5 akıllı saat modeli çift işlemci konsepti ile enerji tasarrufu yaparken nispeten uzun kullanım süresi ve opsiyonel 4G hücresel bağlantı seçeneği ile geliyor.

Xiaomi Watch 5 özellikleri ve fiyatı

1.54 inçlik AMOLED ekran

4nm Snapdragon W5 işlemci

BE2800 düşük güç yongası

Opsiyonel 4G eSIM

150 spor modu

EKG özelliği

Bluetooth görüşme

6 güne kadar kullanım

284$/327$

Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Xiaomi Watch 5 akıllı saat modeli 1500 nit parlaklık ve 60Hz tazeleme hızı ile ekran konusunda başarılı. Snapdragon işlemci ana işleri yüklenirken düşük güç yongası ise arka plan görevlerini üstleniyor. Saat tasarruf modunda 18 güne kadar kullanılabiliyor.

EKG çekebilen akıllı saat sektörde ilk kez kas sinyal algılaması ile geliyor. EMG teknolojisi sayesinde parmaklarınızı hareket ettirerek pek çok fonksiyonu tetikleyebiliyorsunuz. HyperOS işletim sistemi tabanlı bir de uygulama mağazası olan Xiaomi Watch 5 akıllı saat modeli yakında ülkemizde de satışta olacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: