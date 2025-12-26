Xiaomi Watch 5 kas sinyal algılama özelliği ile geliyor

Xiaomi Watch 5 özellikleri ve fiyatı
- 1.54 inçlik AMOLED ekran
- 4nm Snapdragon W5 işlemci
- BE2800 düşük güç yongası
- Opsiyonel 4G eSIM
- 150 spor modu
- EKG özelliği
- Bluetooth görüşme
- 6 güne kadar kullanım
- 284$/327$
Xiaomi Watch 5 akıllı saat modeli 1500 nit parlaklık ve 60Hz tazeleme hızı ile ekran konusunda başarılı. Snapdragon işlemci ana işleri yüklenirken düşük güç yongası ise arka plan görevlerini üstleniyor. Saat tasarruf modunda 18 güne kadar kullanılabiliyor.
EKG çekebilen akıllı saat sektörde ilk kez kas sinyal algılaması ile geliyor. EMG teknolojisi sayesinde parmaklarınızı hareket ettirerek pek çok fonksiyonu tetikleyebiliyorsunuz. HyperOS işletim sistemi tabanlı bir de uygulama mağazası olan Xiaomi Watch 5 akıllı saat modeli yakında ülkemizde de satışta olacak.