Xiaomi Watch 5 ve Buds 6'yı tanıtmaya başladı

Xiaomi Watch 5 ve Xiaomi Buds 6 geliyor
Xiaomi Watch 5, şirket tarafından "tam anlamıyla akıllı bir amiral gemisi" olarak tanımlanıyor. Saat, Qualcomm Snapdragon W5 giyilebilir platformundan güç alıyor. 4 nm üretim sürecine sahip bu yonga seti, dört çekirdekli Cortex-A53 işlemci yapısıyla geliyor.
Sensör tarafında ise dikkat çeken bir yenilik tercih edilmiş. Watch 5, Xiaomi tarihinde ilk kez EMG (elektromiyografi) sensörüne sahip akıllı saat olacak. EMG sensörü, halihazırda yer alan ECG (elektrokardiyogram) desteğine ek olarak bilekten gelen kas sinyallerini algılayarak el hareketlerini dijital komutlara dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu sayede saat, jest tabanlı kontrol senaryolarına kapı aralayabilir.
Kavisli tasarıma sahip kulaklık, akıllı kayıt, canlı çeviri ve yapay zekâ destekli özetleme gibi yazılım tabanlı özelliklere de odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Buds 5 modeli, yarı kulak içi aktif gürültü engelleme, uzamsal ses ve uzun pil ömrüyle öne çıkmıştı. Buds 6'nın da bu temel üzerine daha gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor. Xiaomi Watch 5 ve Buds 6'nın tüm teknik özellikleri ve fiyatlandırması, 25 Aralık'taki resmi lansman ile netlik kazanacak.