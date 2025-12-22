Giriş
    Xiaomi Watch 5 ve Buds 6'yı tanıtmaya başladı

    Xiaomi, 25 Aralık'taki lansman öncesinde yeni aksesuarlarını doğruladı. Xiaomi Watch 5 ve Buds 6, amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra ile birlikte tanıtılacak. İşte detaylar...

    Xiaomi Watch 5 ve Buds 6'yı tanıtmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 25 Aralık'ta düzenleyeceği ürün lansmanında Xiaomi 17 Ultra modelini duyurmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi telefona ek olarak bu etkinlikte Xiaomi Watch 5 ve Xiaomi Buds 6 modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi, iki yeni modeli resmi olarak doğrulayarak temel teknik detayları paylaştı.

    Xiaomi Watch 5 ve Xiaomi Buds 6 geliyor

    Xiaomi Watch 5, şirket tarafından "tam anlamıyla akıllı bir amiral gemisi" olarak tanımlanıyor. Saat, Qualcomm Snapdragon W5 giyilebilir platformundan güç alıyor. 4 nm üretim sürecine sahip bu yonga seti, dört çekirdekli Cortex-A53 işlemci yapısıyla geliyor.

    Sensör tarafında ise dikkat çeken bir yenilik tercih edilmiş. Watch 5, Xiaomi tarihinde ilk kez EMG (elektromiyografi) sensörüne sahip akıllı saat olacak. EMG sensörü, halihazırda yer alan ECG (elektrokardiyogram) desteğine ek olarak bilekten gelen kas sinyallerini algılayarak el hareketlerini dijital komutlara dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu sayede saat, jest tabanlı kontrol senaryolarına kapı aralayabilir.

    Xiaomi Watch 5 ve Buds 6'yı tanıtmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında yuvarlak kasa formu korunurken, ekranın Mohs 9 sertliğinde safir cam ile korunduğu belirtiliyor. Tek parça paslanmaz çelik kasaya sahip olan Watch 5, paslanmaz çelik kasa seçeneğiyle birlikte kahverengi ve yeşil kayış alternatifleriyle sunulacak. Xiaomi Buds 6 tarafında ise şirket, yeni yarı kulak içi amiral gemisi kulaklığını doğruladı. Buds 6, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

    Kavisli tasarıma sahip kulaklık, akıllı kayıt, canlı çeviri ve yapay zekâ destekli özetleme gibi yazılım tabanlı özelliklere de odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Buds 5 modeli, yarı kulak içi aktif gürültü engelleme, uzamsal ses ve uzun pil ömrüyle öne çıkmıştı. Buds 6'nın da bu temel üzerine daha gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor. Xiaomi Watch 5 ve Buds 6’nın tüm teknik özellikleri ve fiyatlandırması, 25 Aralık’taki resmi lansman ile netlik kazanacak.

