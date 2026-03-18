Xiaomi Watch S5 tanıtıldı: İnce, şık ve güçlü akıllı saat

Xiaomi Watch S5, sağlık takibi, konumlandırma doğruluğu ve spor takibi özelliklerinde iyileştirmeler dahil olmak üzere birkaç önemli yükseltmeyle geliyor. Uzun pil ömrüne sahip çok yönlü bir spor saati olarak konumlandırılan Xiaomi Watch S5, Çin'de ön siparişe açıldı, bu ayın sonlarında da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni dörtlü ışık sensörü
Xiaomi Watch S5'teki en büyük yükseltmelerden biri, yeni dörtlü ışık, dörtlü PD optik sensör sistemi. Xiaomi'ye göre, bu geliştirilmiş sensör kurulumu, önceki nesillere kıyasla önemli bir iyileşmeyi temsil eden %98.4’e kadar kalp atış hızı izleme doğruluğu sağlıyor. Akıllı saatlerdeki optik sensörler, deriden geçen kan akışını ölçmek için ışığı kullanıyor; sensör sayısının artırılması günlük kullanım ve egzersizler sırasında sinyal kalitesini ve ölçüm güvenilirliğini artırmaya yardımcı olacak.
Gelişmiş uyku takibi
Sağlık takibi iyileştirmeleri, daha doğru uyku analizi sağlamak üzere tasarlanan Sleep Algorithm 2.0 ile devam ediyor. Xiaomi, güncellenmiş algoritmanın uyku başlangıcı ve uyanma tespiti doğruluğunu yaklaşık %11 oranında iyileştirdiğini ve kullanıcıların uyku düzenleri hakkında daha güvenilir bilgiler edinmelerine yardımcı olacağını söylüyor. Uyku takibi, modern giyilebilir cihazlarda temel özellik haline geldi ve bu iyileştirmeler, kullanıcılara daha iyi uzun vadeli sağlık verileri sağlamayı amaçlıyor.
Çift frekanslı GNSS
Xiaomi Watch S5, konum takibi doğruluğunu yaklaşık %33 oranında iyileştiren yeni çift frekanslı GNSS uydu konumlandırma çipini taşıyor. Çift frekanslı GNSS sistemleri, aynı anda birden fazla uydu frekansından sinyal alıp, koşu, bisiklet ve yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri sırasında daha hassas konumlandırma sağlıyor. Bu yükseltme, özellikle rota doğruluğu ve mesafe ölçümlerinin önemli olduğu spor takibi için kullanışlı.
Yeni bisiklet modu
Fitness tutkunları için Watch S5, çok çeşitli egzersiz ve açık hava aktivitelerini kapsayan 150'den fazla spor modunu destekliyor. Yeni bisiklet modu, bisiklet yol bilgisayarı modu ve üçüncü taraf Bluetooth güç ölçer desteği gibi ek özellikler sunuyor. Bu özellikler, bisikletçilerin antrenmanları sırasında daha ayrıntılı performans verilerine erişmelerini sağlayacak. Saat ayrıca profesyonel koşu duruşu analizi, kayak düşme algılama ve 50 metre su geçirmezlik özelliği içererek çeşitli spor ortamları için uygun hale geliyor.
Tasarım ve akıllı kontrol özellikleri
Xiaomi Watch S5, 316L paslanmaz çelik gövdeye sahip ve önceki modellere kıyasla daha ince tasarımda geliyor. Xiaomi ayrıca daha önce kullanılan çıkarılabilir çerçeve tasarımını kaldırarak saate daha sade bir görünüm kazandırdı.
Xiaomi’nin yeni saati sağlık ve spor takibinin ötesinde kullanıcıların antrenmandan sonra ne kadar süre toparlanmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olan yeni bir özellik sunuyor. Bir diğer pratik özellik ise bilek kontrol merkezi; bu sayede kullanıcılar uyumlu araçları ve akıllı ev cihazlarını doğrudan saatten kontrol edebilecek.
Uzun pil ömrü
Xiaomi, Watch S5’in tipik kullanım koşullarında 21 güne kadar pil ömrü sunduğunu ve sık şarj etmeye gerek kalmadan uzun süreli kullanım için uygun olduğunu belirtiyor.
Yükseltilmiş sensörler, geliştirilmiş GNSS doğruluğu ve yeni spor özellikleri ile Xiaomi Watch S5, 19 Mart’ta Çin’de satışa sunulacak.
